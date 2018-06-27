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Almanya, Dünya Kupası'na veda etti

Güney Kore - Almanya: 2-0 KAZAN,() STAT: Kazan HAKEMLER: Mark Geiger, Joe Fletcher, Frank Anderson GÜNEY KORE: Jo, Lee, Yun, Hong, Kim, Jang, Koo (Dk. 56 Chan) (Dk. 79 Han), Jung, Lee, Son, Moon (Dk. 69 Jong)  ALMANYA: Neuer, Kimmich, Hummels,...

Almanya, Dünya Kupası'na veda etti

Güney Kore - Almanya: 2-0

KAZAN,()

STAT: Kazan
HAKEMLER: Mark Geiger, Joe Fletcher, Frank Anderson
GÜNEY KORE: Jo, Lee, Yun, Hong, Kim, Jang, Koo (Dk. 56 Chan) (Dk. 79 Han), Jung, Lee, Son, Moon (Dk. 69 Jong) 
ALMANYA: Neuer, Kimmich, Hummels, Süle, Hector (Dk. 77 Brandt), Khedira (Dk. 58 Gomez), Kroos, Goretzka (Dk. 63 Müller), Mesut, Reus, Werner
GOLLER: Dk. 90+3 Kim, Dk. 90+6 Min Son (Güney Kore)
SARI KARTLAR: Jung, Lee, Moon, Min (Güney Kore)

2018 FIFA Dünya Kupası F Grubu son hafta maçında Güney Kore, Almanya'yı 2-0 yendi. Bu sonuçla birlikte Almanya 3 puanda kalarak grubu son sırada noktaladı ve turnuvaya grup aşamasında veda etti. Güney Kore ise grubu 3'üncü sırada tamamladı.

90+3'üncü dakikada Japonya'nın kullandığı köşe vuruşunda oluşan karambolde topu önünde bulan Kim meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
90+6'ncı dakikada Son, kaleci Neuer'in Almanya'nın kullandığı köşe vuruşunda açılmasının ardından yakaladığı kontra atakta topu boş ağlarla buluşturdu: 2-0.
Güney Kore, Almanya'yı 2-0 mağlup etti.

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