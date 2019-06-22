Almanya'da gündem Afyonkarahisar'daki MXGP TURKEY

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP TURKEY) öncesinde Almanya’da Afyonkarahisar tanıtımı yapıldı.

Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP TURKEY) Türkiye ayağı 2’nci kez Afyonkarahisar’da düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi’nin desteği ile bu yıl 6-7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon öncesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), MXGP Almanya etabını ziyaret ederek Afyonkarahisar tanıtımı yaptı. Düzenlenen tanıtım toplantısına TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ve çok sayıda davetli katıldı.

BAŞKAN UÇAR: BU SENE ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Leipzig’de yapılan tanıtımda gösterilen tarihi ve kültürel değerleri yerinde görmeleri için tüm katılımcıları Afyonkarahisar’a davet etti. Başkan Uçar, “Buradaki tüm ekibi Türkiye’de görmek istiyoruz. Bu sene çok daha güçlüyüz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan organizasyonu himayelerine alarak destekliyor. Erdoğan kimdir? Erdoğan ülkemizdeki geleceğin, ilerlemenin kaynağıdır. Burada anlattıklarımızı, görselde ifade ettiklerimizi yerinde görmeniz için sizleri Afyonkarahisar’a bekliyoruz’’ dedi.

MEHMET BOZTEPE: BİR HEDEF KOYARSINIZ BİRİNCİLİĞE DOĞRU GİDERSİNİZ AMA BİZ DİREKT BİRİNCİLİKLE BAŞLADIK

Geçen sene ilki yapılan organizasyonla çok hızlı bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, “Bundan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorduk. Bu etkinliğin devamında organizasyon firması tarafından yapılan anketlerde katılan tüm yarışmacılar tarafından Afyonkarahisar’ın en iyi organizasyon yapan yer seçilmesi bizi mutlu etti. Ümit ediyoruz ki almış olduğumuz bu liderliği bundan sonra başka ülkelere kaptırmamak. Bütün çabamızı bu amaçla yürütüyoruz. Bir hedef koyarsınız birinciliğe doğru gidersiniz ama biz direkt birincilikle başladık. Dolayısıyla o birinciliğin devamını getirebilme amacıyla çok ciddi çalışmalara başlanmış durumdayız. Bu anlamda da ilk lansmanımızı Almanya’daki etap içerisinde gerçekleştiriyoruz. Her şeyden önce Türkiye Motosiklet Federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Hem etkinliğin Afyon’a verilmesi konusunda hem de ilk etap olmasına rağmen yaklaşık 15 bin seyirci ile başladı. Bizim için çok büyük bir önemi var çünkü termal ve gastronomi anlamında turizm merkezi haline gelmeye çalışıyor Afyonkarahisar. Bu tip uluslararası etkinlikler vesilesiyle çabalamış olduğumuz diğer turizm potansiyellerini de uluslararası misafirlerimize tanıtma imkanı bulacağız. Geçen sene de otellerimizin tamamı yaklaşık 15’i 5 yıldızlı olmak üzere, 50’ye yakın oteli gelen misafirlerimize ayırdık. Bu vesileyle termalimizi, tarihimizi ve lezzetlerimizi tanıttık’’ diye konuştu.

MURAT ÖNER: EN GÜZELİNİ TÜM MOTOSİKLET TUTKUNLARIYLA BİRLİKTE AFYONKARAHİSARIMIZDA BERABER YAŞAYALIM İSTİYORUZ

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ise yaptığı açıklamada, “Almanya’da, Afyonkarahisarımızda 6-7-8 Eylül’de yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası’nın tanıtımı için bulunuyoruz. Buradaki ortamı gördük gerçekten heyecan verici. Bunun en güzelini tüm motosiklet tutkunlarıyla birlikte Afyonkarahisarımızda beraber yaşayalım istiyoruz. Afyonkarahisarımıza gelince, sadece motosiklet ile ilgili değil, Frig Vadisi, kaplıcaları; gelecek misafirlerimizi sürprizler bekliyor olacak. Hoşça vakit geçireceklerini umut ediyorum. Geçen sene yapılmış olan motosiklet pistimiz, alanımız birincilik ödülünü aldı bu organizasyonlar içinden. Emeği geçen federasyon yetkililerini tebrik ediyorum. Ayrıca bu senenin bir önemi de bu şampiyonanın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde yapılacak olması. Tüm herkesi Afyonkarahisarımıza bekliyoruz’’ şeklinde konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tanıtım toplantısı

-Başkan Uçar’ın açıklamaları

-Mehmet Boztepe’nin açıklamaları

-Murat Öner’in açıklamaları

-Detaylar



FOTOĞRAFLI