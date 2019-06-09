Almanya'da Atatürk Koşusu hava muhalefetine takıldı

Temel ELCİVAN / ESSEN(Almanya), () - Almanya'nın Essen kentinde bugün yapılması planlanan ve yaklaşık 400 sporcunun kayıt olduğu 18'inci Essen Uluslararası Atatürk Koşusu aşırı fırtına nedeniyle iptal edildi.

Essen şehrinde bulunan Türk şirketi Ayyo GmbH bünyesinde kurulan atletizm kulübü Ayyo Team Essen tarafından organize edilen ve T.C. Essen Başkonsolosluğu tarafından himaye edilen ve dün yapılması planlanan 18'inci Essen Uluslararası Atatürk Koşusu, aşırı fırtına nedeniyle Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Atletizm Federasyonu (LVN-NRW) tarafından iptal edildi. Atatatürk koşusu için Türkiye'den sporcu olarak milli atletizm sporcusu Ümmü Kiraz ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ayyo Team Essen'in ve T.C. Essen Başkonsolosluğu'nun davetlisi olarak gelmişti.

İptalin ardından Ayyo Team Essen sporcuları, yönetim kurulu üyeleri, Ayyo Team Essen kulüp binasında mangal partisi düzenledi. Mangal partisine Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ve T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ve milli atletizm sporcusu Ümmü Kiraz da hazır bulundu.

18'inci Essen Uluslararası Atatürk Koşusu, 400 metre, bin metre, 2 bin metre, 5 bin metre ve 10 bin metre şeklinde 4 ayrı kategoride gerçekleştirilecekti.

“ALMANYA'DA ATATÜRK ADINA YARIŞ DÜZENLENMESİ ÖNEMLİ”

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar yaptığı açıklamada, “Ulu Önder Atatürk adına T.C. Essen Başkonsolosluğu himayesinde T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci tarafından 18 yıldır düzenlenen Essen Uluslararası Atatürk Koşusu'na iştirak etmek bizim için onur verici. 400'den fazla yarışmacının katıldığı bir organizasyon, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Koşunun iptalinin ardından, koşu için farklı kentlerden kayıt yaptıran sporcuları ve T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci sporcularını kaynaştırmak amacıyla, bir mangal partisi düzenlendi. Alman ve Türk kaynaşması oldu. Bu anlamda hem T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci'ye hem de Ayyo Team yönetimine teşekkür ediyorum. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün adına Almanya'da yarış yapılıyor olması, ülkemiz adına da oldukça da önemliydi, biz de federasyon olarak burada olmamız gerekir diye düşündük ve katılmak içinde T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci'nin daveti üzerine buraya geldik“ ifadelerine yer verdi.

REKOR SAYIDA KATILIM VARDI, AMA OLMADI

T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci ise "Başkonsolosluğumuz himayesinde Geleneksel Essen Uluslararası Atatürk Koşusu'nu planlamıştık, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar davetlimiz olarak gelmişti, bu yıl 400'ün üzerinde rekor sporcu katılımı da olmuştu ama hava muhalefeti nedeniyle gerçekleşemedi. Epeyce hazırlık yaptığımız için, yapılamadığına üzüldük. Coşkulu bir maraton olacaktı, sağlık olsun artık yenisini aynı heyecanla düzenlemeye bakacağız“ şeklinde konuştu.

Ayyo Team Essen Spor Direktörü ve Takım Kaptanı Muharrem Yılmaz, "Ayyo Team Essen'i 2007 yılında kurduk, 18 yıldır da Essen Uluslararası Atatürk Koşusu'nun gerçekleşmesine öncülük ediyoruz. Olumsuz hava şartları nedeniyle bu yılki organizasyonumuz iptal edildi. İptal olması bizim için şansızlık oldu, ama biz katılımcı sporcularla ile bir araya gelerek, güzel bir vakit geçirdik“ dedi.

HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONASI

Essen'de planlanan 18'inci Essen Uluslararası Atatürk Koşusu'na katılmak için Türkiye'den gelen milli sporcu Ümmü Kiraz ise "Ben bu koşuya konuk sporcu olarak 2014 ve 2016 yıllarında katılmış ve 2014 yılında 10 bin metrede birinci olmuştum. 28 Nisan 2019 tarihinde Düsseldorf kentinde düzenlenen Metro Maratonu'na katıldım ve 10 bin metrede 02:34:37 derece ile üçüncü oldum. Böylece 28 Eylül 2019 tarihinde Katar Doha'da yapılacak Dünya Şampiyonası barajını geçtim, hedefim bu şampiyonada dereceye girmek, bunun için çalışıyorum“ diye konuştu.

Etkinlik nedeniyle Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci'ye ve Ayyo Team Essen'e birer hediye taktiminde bulunurken, Ayyo Team Essen Başkanı İnan Görür, Essen Başkonsolosu Şener Cebeci'ye, Ayyo Team Essen Genel Müdürü Koray Çinsar da Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar'a plaket taktim etti.

Öte yandan Ayyo Team Essen'in mangal partisinde, bugün doğum günü olan T.C. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci'ye pastalı bir sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Aslen Trabzonlu olan başkonsolos Şener Cebeci için hazırlanan doğum günü pastasının üzerine 61 yazılırken, pastayı kendisinden önce yanında bulunan oğlu Efe'nin üfleyerek sündürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Ayyo Team mangal partisinden detaylar

- Şener Cebeci, Fatih Çintimar, Muharrem Yılmaz ve Ümmü Kiraz'ın açıklamaları

- Şener Cebeci'nin doğum günü detayı

- Plaket taktimi detaylar

(FOTOĞRAFLI)