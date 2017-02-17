Alman kentlerinin 2024 yarışı

BERLİN, () - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için şu anda Türkiye dışında adaylık için başvuran tek ülke olan Almanya'da listeye alınacak 10 stat için 19 kentten başvuru geldi. Almanya Futbol Federasyonu, çeşitli kriterleri değerlendirerek bu kentlerden 10'unu seçecek. UEFA, statların en az 30 bin koltuk kapasiteli olmasını şart koşuyor.

Alman Futbol Federasyonu'nun 15 Eylül'de açıklayacağı listede, ülkenin kuzey temsilcisi Hamburg (51 bin 852 kişi kapasiteli), başkent Berlin (74 bin 475 kişi kapasiteli), en çok şampiyon çıkaran Münih (71 bin kişi kapasiteli), futbol mabedi Dortmund (65 bin 829 kişi kapasiteli) favori kentler. Federasyon merkezinin bulunduğu Frankfurt (48 bin 500 kişi kapasiteli), en büyük sponsor Mercedes'in yerleşik olduğu Stuttgart (54 bin 812 kişi kapasiteli), ülkenin doğusunu temsil eden Leipzig'in de (57 bin kişilik stat inşa ediliyor) listeye girmesi bekleniyor.

Diğer aday kentler ise şunlar: Hannover (45 bin 100 kişi kapasiteli), Gelsenkirchen (54 bin 442 kişi kapasiteli), Nürnberg (44 bin 308 kişi kapasiteli), Köln (46 bin 195 kişi kapasiteli), Kaiserslautern (47 bin 500 kişi kapasiteli), Bremen (37 bin 441 kişi kapasiteli) Mönchengladbach (46 bin 287 kişi kapasiteli), Düsseldorf (51 bin 500 kişi kapasiteli), Karlsruhe (30 bin kişi kapasiteli stat yapılıyor), Duisburg (Kapasitenin 30 bin kişiye çıkarılması gerekiyor), Freiburg (30 bin kişilik stat inşa ediliyor), Dresden (Kapasitenin 30 bin kişiye çıkarılması gerekiyor).