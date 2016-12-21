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Alman futbolcuya şok silahlı saldırı

Dinamo Dresden forması giyen Alman futbolcu Marc Wachs'ın boynundan vuruldu Sercan SAPANATAN-İstanbul- Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Dinamo Dresden'de forma giyen Marc Wachs, ülkesinde soygun sırasında silahlı saldırıya uğradı. Dinamo...

Alman futbolcuya şok silahlı saldırı

Dinamo Dresden forması giyen Alman futbolcu Marc Wachs'ın boynundan vuruldu

Sercan SAPANATAN-İstanbul- Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Dinamo Dresden'de forma giyen Marc Wachs, ülkesinde soygun sırasında silahlı saldırıya uğradı.

Dinamo Dresden'den yapılan açıklamada, 21 yaşındaki Alman futbolcu ile ailesinin Wiesbaden kentinde silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Ailesini ziyaret ettiği sırada dükkana giren kimliği belirsiz soyguncunun, Wachs'ın 59 yaşındaki halasını silah ile öldürürken. Boynundan vurulan genç futbolcu ise ağır yaralandı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Wachs hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

Emniyetten yapılan açıklamada ise olayın ardından iki şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği ve saldırının nedeninin henüz tespit edilemediği bildirildi. Alman ekibinin sportif direktörü Ralf Minge, yaptığı açıklamada, "Şoke olduk. Şaşkın ve çok üzgünüz. Kulüp olarak Marc'ın ve ailesinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

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