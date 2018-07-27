Allano Lima, transferini sosyal medya hesabından duyurdu

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'un kiralık olarak prensip anlaşmasına vardığı Allano Lima, kendi sosyal medya hesabından yaptığı güncelleme ile transferini duyurdu.

Bursaspor, Portekiz'in Estoril Kulübü'nden Brezilyalı oyuncu Allano Lima'yı satın opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladı. Prensip anlaşmasına varılan oyuncunun transferini henüz yeşil beyazlı kulüp, resmi olarak duyurmazken 23 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı güncellemede kendisini tanıtan bölüme "Bursaspor'un profesyonel futbolcusu" yazdı.

Ayrıca yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Estoril'e de veda eden Brezilyalı oyuncu, "İnanılmaz bir zaman oldu. Estoril'de bir insan ve bir sporcu olarak büyüdüm. Bugün tüm şehre ve kulübe teşekkür ediyorum. Farklı renklerle yeni bir projeye atılıyorum ama sevgim ve minnettarlığım sonsuza dek sürecek. Teşekkürler Estoril" ifadelerine yer verdi.

Yeşil beyazlı taraftarlar da yaptığı yorumlarla Lima'ya 'Hoşgeldin' mesajlarını paylaştı.

Brezilyalı futbolcu, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçmişti. Transferin yakın süreçte resmi olarak duyurulması bekleniyor.

FOTOĞRAFLI