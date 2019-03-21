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Alkışlar Aydın’a

AYDIN, () CEV Kadınlar Challenge Cup'ta ilk sezonunda finale çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor, finalin ilk maçında Saugella Monza'ya evinde 3-0 mağlup olarak kupa için avantajını yitirmesine rağmen alkışı hak etti.  Avrupa'daki...

Alkışlar Aydın’a

AYDIN, ()

CEV Kadınlar Challenge Cup'ta ilk sezonunda finale çıkan Aydın Büyükşehir Belediyespor, finalin ilk maçında Saugella Monza'ya evinde 3-0 mağlup olarak kupa için avantajını yitirmesine rağmen alkışı hak etti. 
Avrupa'daki tarihinin ilk yılında finale kadar 4 rakibini elerken üst üste 7 maç kazanmayı başaran Aydın temsilcisi, finalde fren yaptı. Rakibine 27 Mart'ta İtalya'daki rövanşta konuk olacak Aydın BŞB'nin kupayı kazanabilmek için maçı puan kayıpsız kazanıp finali altın sete taşıması gerekecek.  

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