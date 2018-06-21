Alim Öztürk Sunderland'de 

İSTANBUL,()

İngiltere 1'inci Ligi takımlarından Sunderland, Alim Öztürk'ü kadrosuna kattı.

İngiltere Championship'de son sırada yer alarak bir alt lige düşen Sunderland, Alim Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbol hayatına Hollanda'da başlayan 25 yaşındaki futbolcu Türkiye'de Trabzonspor, 1461 Trabzon ve Boluspor'da forma giydi. İskoçya'da Hearts formasıyla İskoçya Championship'de şampiyonluk da yaşayan defans oyuncusu Premiership'de de Hearts forma giydikten sonra Boluspor'a transfer olmuştu.

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