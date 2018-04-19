Aliağa'da sevinç İzmirspor'da hüzün

İZMİR, ()

İzmir Süper Amatör Lig Play-Off Grubu'nun son haftasında Atatürk Stadı'nda İzmirspor ile 1-1 berabere kalıp lider olarak Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Aliağaspor büyük coşku yaşadı. Grupta 11 puan toplayıp bir üst tura çıkan Aliağaspor'da 90 dakika sonunda futbolcular sevgi yumağı oluşturken, takımı yalnız bırakmayan taraftarlar da renkli görüntüler oluşturdu. Şampiyonluk coşkusu gece saatlere kadar sürdü. Aliağa'ya gelen takımı ilçede yüzlerce futbolsever karşıladı. Kurulan platformda sahneye çıkan oyuncular ve teknik ekip doylasıya eğlendi. Teknik Sorumlu Polat Çetin, "Taraftarın güçlü desteği ile hedefimize ulaştık. Oyuncularım şampiyonluğu hak etti" dedi.

İzmirspor'da ise kaçan galibiyetin ardından hüzün hakimdi. 2 sezon sonra Bölgesel Amatör Lig'e dönmek için mücadele eden Şimşek her şeye rağmen Play-Out oynamaya hak kazandı. Lacivert-beyazlıların ligdeki İzmir temsilcilerinden Ödemişspor 3'üncü Lig'e yükselse de yükselmese de Bölgesel Amatör Lig için baraj maçları oynayacağı öğrenildi. Statüye göre Ödemişspor Play-Off'tan çıkarsa 3'üncü Lig'e adını yazdıracak. Bu durumda Bayındırspor BAL'a çıkacak. İzmirspor ise Yeşilova ile Play-Out mücadelesine çıkacak. Ödemişspor şampiyon olamazsa kura sonucu Bayındırspor ve İzmirspor, BAL'da yer alan Torbalıspor ya da Yeşilova ile yine Play-Out maçlarına çıkacak.

FOTOĞRAFLI