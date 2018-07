Ali Turan: "Konyaspor'u başarılı günlerine döndürmek istiyoruz"

“Ligde kalmamızda taraftarımızın payı büyük”

ATİKER Konyaspor takım kaptanı Ali Turan, tek düşüncelerinin takımı hep birlikte eski başarılı günlerine döndürmek olduğunu söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdürün Atiker Konyaspor'da takım kaptanı Ali Turan, kamp çalışmalarını değerlendirdi.

Ali Turan, “Sezon başı kampları yoğun geçiyor. 1 haftadan bu yana da Bolu’dayız. Çalışma ortamımız da gayet güzel. Günde çift antrenman yapıyoruz. Milli Takımlardaki görevleri nedeniyle aramıza geç katılacak arkadaşlarımız var. Onların da birkaç gün içerisinde aramıza katılmalarıyla tam kadro olarak çalışmaya başlayacağız. İnşallah kamp çalışmalarımız bizim adımıza verimli ve güzel bir şekilde gerçekleşir. Bu dönemde iyi ve sıkı çalışıp lige iyi başlamak istiyoruz. Geçen sezon yaşadığımız sıkıntıları ve aldığımız kötü sonuçları bir daha yaşamak istemiyoruz. Bu bize ders oldu. Bu sene sezona iyi başlayıp, iyi bitirmek istiyoruz” dedi.

Sezon başında üç kulvarda mücadele etmelerinin kendilerini yıprattığını ifade eden Ali Turan, “Atiker Konyaspor, yeniden lige çıktığından bu yana hep üzerine koyarak yoluna devam etmiştir. Geçen sene maalesef istemediğimiz bir yerde bitirdik. Çünkü son 3-4 seneye baktığımızda Ziraat Türkiye Kupası’nı almış, ligi üçüncü sırada bitirmiş bir Atiker Konyaspor vardı. Aslında sezona Süper Kupa'yı alarak iyi başladık. Ama ligde maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Bunun en önemli sebebi üç kulvarda birden mücadele ediyor olmamızdı. Hem Süper Lig, hem UEFA Avrupa Ligi hem de Ziraat Türkiye Kupası bizi açıkçası çok yıprattı. Lige maalesef fazla konsantre olamadık. Sezonun son haftasında da zaten ligde kaldık. İnşallah aynı şeyleri bu sene yaşamayız. Çünkü geçen seneden kötü bir tecrübe kazandık. Atiker Konyaspor’un her zaman ilk 5-6 takım arasında olması gereken bir yapısı vardır. Bunu da bu sene devam ettirmek istiyoruz. Bunu yapacak kapasitemiz ve gücümüz var. Çünkü son 5-6 yıldır kadro olarak gelen-giden arkadaşlarımız olsa da iskeleti korunmuş bir durumdayız. Aramıza yeni katılacak arkadaşlarımızın da uyum sorununu en kısa sürede çözüp takım olacağımıza ve Atiker Konyaspor’u hak ettiği üst sıralarda ilk 4-5 takım arasında bulunduracağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

35 yaşında olmasına rağmen her sene kendi performansının üzerine koyarak çalışmaya devam ettiğini belirten Ali Turan, “Bu işler yaşa bakmıyor. Çünkü çok çalışıyorum. İnsan açıkçası büyüdükçe ve yaşı ilerledikçe, tecrübelendikçe daha da çok çalışıyor. Baktığımızda geçen sene 37, bir önceki sene 40 maç oynamışım. Bence yaşa bakmıyor. Doğru çalışırsan, istekli ve hırslı olursan her zaman takımına faydalı olursun. Bence dediğim gibi yaşın bir önemi yok. Ben çalışmaya devam edeceğim. Hocamda şans verdiği sürece Atiker Konyaspor için elimden gelen mücadeleyi ve hırsı göstereceğime inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Kendilerine verdiği destekten dolayı taraftara da teşekkür eden Ali Turan, "Taraftarlarımızın özellikle stadyumumuz yapıldıktan sonra bize destekleri daha da arttı. Bunu zaten Milli Takımımızın Konya’da oynadığı maçlarda da gördük. Tüm Türkiye’nin gönlünü kazandılar. Kaybettiğimiz maçlarda bile bize sırtlarını dönmediler. Ligde kaldıysak bunda onların da büyük katkısı vardı. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. İnşallah bu sende bizi hem içeride hem de dışarıda asla yalnız bırakmazlar. Bizde onların desteğiyle bu sene iyi ve ilk 5’in içerisinde giren bir Atiker Konyaspor izlettirmek istiyoruz. Kendilerine bu konuda bu sene çok ihtiyacımız var. Çünkü bizim için itici bir güçler. İnşallah bu sene istediğimiz sonuçları alırız ve hep birlikte Atiker Konyaspor’u iyi yerlere çıkartırız” dedi.

