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Ali Tanrıyar son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Tanrıyar son yolculuğuna uğurlandı. 103 yaşında hayatını kaybeden Ali Tanrıyar'ın naaşı, Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na...

Ali Tanrıyar son yolculuğuna uğurlandı

Galatasaray Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Tanrıyar son yolculuğuna uğurlandı.
103 yaşında hayatını kaybeden Ali Tanrıyar'ın naaşı, Teşvikiye Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, eski başkanlardan Selahattin Beyazıt, Alp Yalman, Faruk Süren, Ünal Aysal ve kulüp üyeleri katıldı. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, eski içişleri bakanlarından Mehmet Ağar, Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanlarından Ali Şen ile eski futbolcu Ogün Altıparmak, Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Murat Aksu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal da cenaze namazında yer aldı.

Görüntü Dökümü:
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-Cenaze namazından görüntüler
-Dursun Özbek ve Ünal Aysal'ın konuşması
-Detaylar

(Haber-Kamera:Serhan TÜRK/İSTANBUL )
 

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