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Ali Tanrıyar için saygı duruşu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşamını yitiren Ali Tanrıyar için bu hafta oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını bildirdi. Federasyondan yapılan açıklama şöyle; "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından,...

Ali Tanrıyar için saygı duruşu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşamını yitiren Ali Tanrıyar için bu hafta oynanacak maçlar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacağını bildirdi.
Federasyondan yapılan açıklama şöyle;
"Galatasaray Spor Kulübü eski başkanlarından, 7. ve 18. dönem İstanbul Milletvekili ve İçişleri Eski Bakanı Prof. Dr. Ali Tanrıyar'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhum Prof. Dr. Ali Tanrıyar anısına; bugün oynanacak TFF 1. Lig Play-Off, 27 Mayıs'ta oynanacak Spor Toto 3. Lig Play-Off Finali ve Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 33. Hafta maçları öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Merhum Prof. Dr. Ali Tanrıyar'a Allah'tan rahmet; Ailesi ve Galatasaray camiasına başsağlığı dileriz."

İSTANBUL /

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