Ali Şen ve Hasan Şaş SPORLİG'e konuştu... Ali Şen: "Cenk yanlış lige gitti"

Ali Şen: "CENK TOSUN YANLIŞ LIGE GITTI"

"Ozan Tufan'ın kaderi Aykut'a bağlı"

İstanbul

Spor Camiasına yeni katılan dergi SPORLİG yayın hayatına başladı.

Deneyimli spor muhabiri Selahattin Ekrekli tanıtım gecesinde spor basınının önemli isimleri ile bir araya gelirken ilk sayıda bir çok röportaja damga vurdu.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen derginiz SPORLİG'e çok özel açıklamalar yaptı. Kıran kırana geçen şampiyonluk yarışında ligin flaş takımı Başakşehir'e şans tanımazken, Haziran ayında yapılacak olan başkanlık seçiminde Ali Koç'u destekleyeceğini belirtti. Efsane başkan ayrıca Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun'un yanlış tercih yaptığını da sözlerine ekledi. İşte efsane başkanın açıklamalar:

ŞAMPİYONLUK YARIŞI SON HAFAYA KADAR SÜRER

Bu yıl lig daha iyi geçiyor. Şampiyonluk ve düşme adayı takımların sayısı çok. Bu rekabeti getiriyor. Futbol rekabet işidir. Beşiktaş Fenerbahçe ve Başakşehir şampiyonluğun ortak adayı olarak gözüküyor her takım da olabilir. Beşiktaş'ın çok iyi bir kadrosu var. Bayern Münih'e karşı oynayacakları çok iyi bir maç var. Beşiktaş Avrupa'da hepimizin takımıdır. Türkiye Ligi'nde ise aralarında pek bir fark yok. Bu nedenle bu yarış son haftalara kadar devam edecek. Kopma olacağını sanmıyorum. Kadrolar birbirine yakın olsa da ferdi yönden en iyi kadro Beşiktaş'ın.

BAŞAKŞEHİR'İ FAVORİ GÖRMÜYORUM

Ben Başakşehir'i favori olarak görmüyorum. Başakşehir benim için Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra 4.sıradaki favori. Çünkü onların dönüm noktası Fenerbahçe karşılaşmasıydı bu maçı kaybettiler. Bundan sonra büyük maçlarda işleri zor. Trabzonspor da bir türlü ne yazık ki sistemi oturtamadı. Bu nedenle Trabzonspor maçını ölçü almamak gerekir. Beşiktaş ve Galatasaray maçları var Başakşehir'in işleri zor. Benim kanaatim Fenerbahçe sistem takımı ancak yetenekli maçı çevirecek oyuncular Beşiktaş'ta daha fazla bu nedenle hayırlısı olsun diyorum.

VAN PERSİE DÜRÜST DEĞİLDİ

Fenerbahçe'de Jensen ve Fernandao kaliteli oyuncular ama yaşadıkları şansızlıkları, sakatlıkları tabii ki önceden bilmezsin. RVP'nin alınması hata değildi. Çok büyük bir futbolcu aldılar ama o dürüst çıkmadı. Hiç bir transfer hiç bir zaman için % 100 başarılı olmaz. Sakat olduğunu sanmıyorum çünkü burada sağlık kontrolünden geçti.

OZAN'IN KADERİ AYKUT'A BAĞLI

Ozan Tufan'ı en iyi bilecek kişi antrenör. Antrenör bakarsın affeder alır Ozan'ı. Yaptıklarının ne olduğunu bilmediğim için yorum yapmıyorum.

BENİM OYUM ALİ KOÇ'A

Aziz Yıldırım 20 yılda büyük işler yaptı yoruldu. Kendisi yorulmadım dese de yoruldu. Ali Koç büyük sermaye getireceğini söyledi. Büyük sermaye demek Fenerbahçe'nin Basketbol da olduğu gibi gutbolda da Avrupa Şampiyonluğu getireceği demektir. Kim kazanır bilmiyorum ama ben oyumu Ali Koç'a vereceğim.

SPOR YASASI BİR AN ÖNCE ÇIKMALI

Futbol kulüpleri batıyor. Antep gibi bir kulübün durumu ortada, Samsun ortada. Fenerbahçe futbol kulübü olmalı. Başkanı yönetim kurulu bütçesi ayrı olmalı. Basketbolun ayrı olmalı. Spor yasası bir an önce çıkmalı. Halbuki çok basit bir şey. O zaman da kulübün başındaki yönetici, başkan elini cebine attığı zaman kulübü nasıl ve nereye borçlandırıyor? Onu bilmesi lazım. O zaman cebinden ödeyecek. UEFA kriterlerini insanlar yanlış anlıyor. Bu kriteri, cebindeki para senin paransa onu veriyorsan kimse bir şey diyemez. Ama borç veriyorsan o zaman olmaz.



"Şampiyonluk adayınız kim" diye sorulan Ali Şen; heceleyerek Fe-ner-bah-çe!. diyor ve şöyle devam ediyor:

Ali Şen'e bu soru sorulur mu? (gülüyor)



CENK TOSUN YANLIŞ LİGE GİTTİ

Tabi kolay değil. Cenk gezen bir santrfor değil. İngiltere çok koşan santrforun 1 dakika evvel kendi sahasından ceza sahasına topu çıkardığın görürsün.1 dakika sonra karşı kalede gol arar. Benim kanaatim yanlış lige gitti.

O ayrı bir okula gitti. Ayrı diploma aldı ayı bir okula tatbikata gitti. İşi kolay değil çok çalışması lazım. Cengiz Ünder başarılı oldu Roma'da. İşte bak o farklı. Şimdi Cenk İtalya ligine gitseydi daha iyiydi. Benim kanaatim yanlış lige gitti.

Galatasaray'ın efsane oyuncularından ve şu anda teknik direktör Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş da dergiye açıklamalarda bulundu. Sarı kırmızılı camianın ve taraftarın merak ettiği her şeyi genel yayın yönetmeni Selahattin Ekrekli'ye anlatan Hasan Şaş'' GALATASARAY'IN VE BİZLERİN OLDUĞU HER YERDE TEK HEDEF ŞAMPİYONLUKTUR'' diyerek rakiplerine adete göz dağı verdi. İşte Hasan Şaş'ın birbirinden çarpıcı açıklamaları:

TEK HEDEF ŞAMPİYONLUK...

Tabi hedefimiz her zaman Galatasaray'ın ve bizlerin olduğu her yerde şampiyonluktur, bu kaçınılmaz. Biz kendi futbolumuzu üst seviyeye taşımak istiyoruz. Tabi eksiklerimiz var. Bunu herkes biliyor. Bilinen bir şeyi de saklamaya gerek yok. Biliyorsunuz; N'diaye gitti, Fernando sakat, orta sahada o konuda sıkıntı çekiyoruz. Ama oynayan arkadaşlar da iyi oynuyor, bunu da belirtmek lazım. Neden bunları söylüyorum? Çünkü ilk yarıda Donk ve Selçuk hiç süre almamışlardı. Biz bunların futbol seviyesini yukarılara çekmek istiyoruz, çektik te.

OYUNCULARIMIZ İYİ ÇALIŞIYOR.

Donk biraz kendine geldi. Selçuk'u zaten iyi tanıyoruz. Oynadıkça daha iyi olacak. Onların açığını böyle kapatmaya çalışıyoruz. Ama biliyorsunuz şampiyonluk yolunda daha da iyi, daha da kaliteli oyunculara ihtiyacımız var.Bizim de Donk'un, Tolga'nın, Selçuk'un, sahalara döndüğünde Fernando'nun seviyesini yukarılara çıkardığımız zaman ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum.

FELSEFEMİZ İYİ FUTBOL

Takım olarak ilk felsefemiz iyi futbol oynamak. Sizler de görüyorsunuzdur, maçlarda bunu yansıtmaya çalışıyoruz. Amacımız bunun üzerine koyarak ilerlemek. Hedefimiz bu .Yani Galatasaray 'ın hedefi kaybetse bile keyif veren futbol oynamak.

BAŞARININ SIRRI BİRE BİR DİYALOG.

Başarı da; motivasyon, konsantrasyon, futbolcularla bire bir konuşmalarımızın çok büyük etkisi var. Nerede nasıl oynayacaklarını, nasıl davranacaklarını, teknik heyetle birlikte sürekli anlatıyoruz. Sağ olsunlar onlar da çok iyi profesyoneller. Biliyorsunuz maddi sorunlarımız var. Buna rağmen çok iyi savaşıyorlar. İyi oynamaya çalışıyorlar. İyi bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Bunlar çok önemli. Biz de elimizden geldiğince onlara destek vermeye çalışıyoruz.

TARAFTARIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN.

Taraftarımızdan gerçekten Allah razı olsun. Bizi istemeleri çok güzel bir şey. Zaten biz Galatasaray taraftarıyla 20-30 yıldır bütünleşmiş insanlarız. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük destek veriyorlar. Sağ olsunlar. Onlara eskisinden daha çok ihtiyacımız var. İnşallah her maç böyle olur"