Ali Şen'in eşi Benta Şen vefat etti

İSTANBUL,()

Fenerbahçe Kulübü eski başkanı Ali Şen'in eşi Benta Şen, bu akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

İstanbul'da bulunan bir hastanede bir süredir tedavi gören Benta Şen, tüm tedavilere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Benta Şen'in cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

Fenerbahçe Kulübü de eski başkanlarından Ali Şen'e başsağlığı mesajı yayınladı. Kulüp resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün eski Başkanlarından, Yüksek Divan Kurulu Üyemiz Sayın Ali Şen'in değerli eşi, Genel Kurul Üyemiz Sayın Metin Şen'in ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sayın Benta Şen'in cenazesi, 05/04/2018 Perşembe günü Levent Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecektir. Merhume Sayın Benta Şen'e Allah'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen Ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.