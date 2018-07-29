Ali Sami Yen kabri başında anıldı

İSTANBUL () - Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen, vefatının 67'nci yıl dönümünde Feriköy'deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Feriköy'de yapılan anma törenine Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, genel sekreter İlber Aydemir, yönetim kurulu üyeleri Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün, Galatasaray Spor Kulübü Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, sicil kurulu üyeleri Mehmet Bilen ve Neslihan Cengiz, Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve GSYİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yıldız katıldı. Ali Sami Yen'i anma töreninin ardından dört sene önce kaybedilen Süleyman Seba'nın da mezarı ziyaret edildi.

GÜNAY: "GALATASARAY DENİNCE AKLA İLK GELEN İSİM ALİ SAMİ YEN"

Tören sonrası basına yaptığı açıklamada Galatasaray denildiğinde akla ilk gelen ismin Ali Sami Yen olduğunu belirten Yusuf Günay, ''Kurucu başkanımızın 67'nci vefat yıl dönümü. Her yıl Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaraylılar olarak mezarı başında anma töreni düzenliyoruz. Ali Sami Yen, Galatasaray denilince akla ilk gelen isim. İlk üyemiz, kurucumuz, Galatasaray için her şey. Sadece Galatasaray için değil, Türk sporu ve Türk futboluna çok önemli katkıları olan bir şahsiyet. Bugün burada biz Galatasaray camiası olarak merhum Ali Sami Yen Bey'i rahmet, minnet, sevgi ve saygıyla anmaya geldik. Ruhu şad olsun. Aynı zamanda Beşiktaş efsanesi Süleyman Seba Başkanımızı da kabri başında ziyaret ettik. Onun için de dua okuduk" İfadelerini kullandı.

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