 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meral Akşener'den genel başkanlık için flaş açıklama
Meral Akşener'den genel başkanlık için...
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Beşiktaş'ta 2 önemli gelişme
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil, hizmetçiniz olan başkanım
Ahmet Ağaoğlu: Büyük başkan değil,...
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı: 6 ölü, 1 kayıp
FETÖ şüphelilerini taşıyan tekne battı:...

Ali Sami Yen kabri başında anıldı

İSTANBUL () - Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen, vefatının 67'nci yıl dönümünde Feriköy'deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı. İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Feriköy'de yapılan...

Ali Sami Yen kabri başında anıldı

İSTANBUL () - Galatasaray Spor Kulübü'nün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen, vefatının 67'nci yıl dönümünde Feriköy'deki mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Feriköy'de yapılan anma törenine Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, genel sekreter İlber Aydemir, yönetim kurulu üyeleri Dilek Kutlu ve Banu Vahapoğlu Akgün, Galatasaray Spor Kulübü Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş, sicil kurulu üyeleri Mehmet Bilen ve Neslihan Cengiz, Divan Kurulu Başkan Yardımcısı Aykutalp Derkan, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve GSYİAD Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Yıldız katıldı. Ali Sami Yen'i anma töreninin ardından dört sene önce kaybedilen Süleyman Seba'nın da mezarı ziyaret edildi.
GÜNAY: "GALATASARAY DENİNCE AKLA İLK GELEN İSİM ALİ SAMİ YEN"
Tören sonrası basına yaptığı açıklamada Galatasaray denildiğinde akla ilk gelen ismin Ali Sami Yen olduğunu belirten Yusuf Günay, ''Kurucu başkanımızın 67'nci vefat yıl dönümü. Her yıl Galatasaray Spor Kulübü ve Galatasaraylılar olarak mezarı başında anma töreni düzenliyoruz. Ali Sami Yen, Galatasaray denilince akla ilk gelen isim. İlk üyemiz, kurucumuz, Galatasaray için her şey. Sadece Galatasaray için değil, Türk sporu ve Türk futboluna çok önemli katkıları olan bir şahsiyet. Bugün burada biz Galatasaray camiası olarak merhum Ali Sami Yen Bey'i rahmet, minnet, sevgi ve saygıyla anmaya geldik. Ruhu şad olsun. Aynı zamanda Beşiktaş efsanesi Süleyman Seba Başkanımızı da kabri başında ziyaret ettik. Onun için de dua okuduk" İfadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar