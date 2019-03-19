Ali Şafak Öztürk: Belek'te golf oyunu sayısı yüzde 71 arttı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (ANTALYA), ()

Regnum Carya Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, Belek bölgesinde 2018 yılında golf oyunu sayısının önceki yıla oranla yüzde 71 arttığını belirtirken, 2019 yılının da iyi başladığını ve yılın ilk çeyreğinde yüzde 30 civarı doluluk oranına ulaşıldığını söyledi.

Regnum Carya Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, Türkiye'nin üst üste gerçekleştirdiği başarılı golf turnuvalarıyla rakipleri İspanya ve Kuzey Afrika ülkelerinin dikkatini çekmeye başladığını belirterek, sadece Antalya'nın Belek bölgesinde 2018 yılında önceki yıla oranla golf oyunu sayısında yüzde 71 oranında artış olduğunu açıkladı. 2019 yılına da iyi başladıklarını söyleyen Ali Şafak Öztürk, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 30 civarı bir doluluk oranına ulaşmış durumdayız. Rezervasyonlar devam ediyor. Geçen yılın verilerine göre Türkiye'de 27'si Antalya, 4'ü İstanbul, 2'si Bodrum, 2'si Ankara, 1'i Aydın ve 1'i de Samsun'da olmak üzere toplam 18 tesiste 37 golf sahası bulunuyor" dedi.

"GÖZLER ÜZERİMİZDE"

Golf müşterilerinin Türkiye'ye olan ilgisinden söz eden Ali Şafak Öztürk, "Son 2016 ve 2017 yıllarında bir düşüş yaşayan golf turizminin bir yıldır gördüğü ilgi sektör temsilcileri olarak bizleri memnun ediyor. 2018 yılında bu düşüşten kaynaklanan kayıplarımızı telafi etmeye başladığımızı söyleyebiliriz. Güzel bir sezon geçirdik. Ciddi doluluk oranlarına ulaşmaya başladık. Rezervasyon bekleyen müşterilerimiz bile var" diye konuştu.

Türkiye olarak golf turizminde İspanya ve Kuzey Afrika ülkeleriyle rekabet ettiklerini kaydeden Ali Şafak Öztürk, özellikle 2018 yılında üst üste gerçekleştirilen başarılı golf turnuvaları dolayısıyla rakip ülkelerin gözlerini Türkiye'ye çevirdiğini vurguladı.

"EN İSTİKRARLISI GOLF TURİZMİ"

Kış döneminde otellerin en önemli gelir kaynaklarının golf müşterisi, toplantı grupları ve futbol takımları kamplarından oluştuğuna işaret eden Ali Şafak Öztürk,

"Futbol kampları 2 ya da 3 ay devam eder. Toplantı grupları biraz daha yaygın olabilir ama onun da zamanlaması belli değil. Golf ise en düzgün dağılan bir turizm alanıdır. Haliyle bizler için en istikrarı olan golf sporu müşterisidir. Bir yıl öncesinden rezervasyon yaparlar. Bu da oteller için sezon hazırlıklarının en planlı şekilde işlemesi demektir. Golf sezonu eylülde başlar mart, nisan ve mayıs aylarında yükselir" açıklamasını yaptı.

Regnum Carya'nın Belek ve Bodrum'da birer golf tesisi olduğunu belirten Ali Şafak Öztürk, "Dünyanın en büyük golf turnuvalarından biri olan Turkish Airlines Open Golf Turnuvası'na 3 kez üst üste ev sahipliği yaptık. Yine geçen günlerde 5 kez üst üste gerçekleştirilen Avrupa'nın en büyük Pro-Am turnuvası olan Regnum Carya Pro-Am Turnuvası'nın ev sahibiydik. Öztürk ailesi olarak golf sporunun gelişmesine her zaman en büyük desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

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