Ali Ravcı: Ligi ilk 5'te tamamlamak istiyoruz

Taha AYHAN / MALATYA () - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, ligin 32'nci haftasında sahasında konuk edeceği Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı. Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, ligi ilk 5 içerisinde tamamlamak istediklerini söyledi.

Süper Lig'de geride kalan 31 haftada topladığı 44 puanla 5'inci sırada yer alan Evkur Yeni Malatyaspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı. Sportif didrektör Ali Ravcı tarafından idman sahası ortasında yapılan toplantı sonrasında futbolcular hafif tempolu koşunun ardından ısınma hareketleri ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı olarak yapılan bölümünde ise Erzurumspor maçının taktik çalışması gerçekleştirildi.

İdman başlamadan önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan sarı kırmızılı takımın sportif direktörü Ali Ravcı, Akhisarspor karşısında galibiyetle döndükleri için mutlu olduklarını, önlerinde Erzurumspor maçının olduğunu hatırlatarak, "Biz hedefimizi belirlemiştik zaten. İnşallah sezon sonunda istediğimiz hedefe ulaşırız. Ligin ilk yarısı bizim için iyi geçmişti, ikinci yarı da ise kötü gidişatımız oldu. İlk 5 hedefi de yarım kalmıştı bu dönem içerisinde. O yarım kalan ilk 5 hedefini tamamlamış oluruz" dedi.

Takımda Donald'ın sarı kart cezalısı olduğunu ve Erzurumspor karşısında forma giyemeyeceğini hatırlatan Ravcı, sakatlığı bulunan diğer oyuncuların ise maç saatine kadar hazır olacağını söyledi. Ravcı, bir gazetecinin ligden düşmemek için mücadele eden iki takımla mücadele edeceklerini hatırlatması üzerine, "Rakiplerin durumu çok bizi ilgilendirmiyor, bizim de bir hedefimiz var. Baktığınızda zorluk derecesi 3 tane maç var. Bizim de ilk 5 hedefimiz var. Yine çıkıp, Yeni Malatyaspor, gerçek oyunumuz ve kimliğimizle oynarsak bu işin üstesinden geleceğimi düşünüyorum" diye yanıt verdi.

Ravcı, 'Gelecek sezon için yönetimle bir görüşmede bulundunuz mu' sorusuna, "Şu ana kadar herhangi bir şey konuşulmadı, sezon sonuna kadar zaten bu süreç. Biz sezon sonuna kadar takımı iyi bir şekilde götürmeye çalışacağız. İlk iki hafta puansal olarak bizim için müthiş geçti. Amacımız, bundan sonraki üç haftada toplayabildiğimiz maksimum puanları toplamak" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İdmandan görüntüler

- Ali Ravcı'nın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

(FOTOĞRAFLI)