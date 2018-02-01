Ali Palabıyık'a FIFA'dan görev

Palabıyık, Güney Kore-Letonya A Milli maçını yönetecek

İSTANBUL,()

FIFA kokartlı Türk hakemlerden Ali Palabıyık Güney Kore-Letonya A Milli maçını yönetecek

FIFA kokartlı hakemlerden Ali Palabıyık, 2018 Dünya Kupası Finallerine katılacak Güney Kore ile Letonya A Milli Takımları arasında 3 Şubat Cumartesi günü oynanacak hazırlık maçını yönetecek.

Antalya Mardan Stadyumu'nda oynanacak ve 17.30'da başlayacak karşılaşmada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ali Şansalan olacak.