Ali Özdoğan, Yönetim Kurulu asıl üyesi oldu 

İSTANBUL,()
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atama yaptı.
Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan, TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi.
İSTANBUL,() Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atama yaptı. Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan, TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi.
08 Mart 2019 Cuma 17:41
İSTANBUL,()
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yönetim kurulu üyeliğine atama yaptı.
Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan, TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi.
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