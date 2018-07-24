Ali Koç, "Yönetim Kurulu'nun kefil olduğu 50 milyon Dolar'lık bir kredi alıyoruz"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya sesleniyor.

Koç, Fenerbahçe Kongresi'nden bu yana neler olduğunu ve Fenerbahçe'yi gelecekte nelerin beklediğini, planlanan yol haritasını ve amatör branşlardaki son durumu FB TV'de açıklıyor. Koç, "İlk aşamada iki tane 50 milyon Dolar'lık konu için düğmeye basıldı, tamamlanması bekleniyor. Acil ihtiyaçların karşılanması için yönetim kurulunun kefil olduğu 50 milyon Dolar'lık bir kredi alıyoruz" dedi.



Başkan Koç, "Benim şahsen gelip hissedar olacağım söylenmişti. Sermaya arttırmı en iyi şartlarda 5-7 hafta sürecek. Bunun için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile muhtelif görüşmelerimiz oldu. SPK'nın onayını bekliyoruz. Sermaye arttırmının ardından gelmek istediğimiz nokta 98 milyon 980 bin. Fedakarlık dedik yaptık. Diğer yatırımcılardan rica ediyorum. Bu kaynak girdisi bize sadece nefes aldıracak. Bununla bütün problemler çözülmeyecek. Hep beraber çözeceğiz demiştim. Seferberlik ilan edeceğiz demiştim. Burada küçük hissedarlarımız bize kızabilir. Hisse fiyatları düştü diye. Kısa vaadede olumsuz gibi gözükse de çok daha sağlıklı maddi bir konuma getirebilmek amacımız. Tüm yatırımcıların kazanacağı bir ortama getirmek en büyük arzumuz. İlave kaynaklar için ne yaptık. İlk aşamada iki tane 50 milyon Dolar'lık konu için düğmeye basıldı, tamamlanması bekleniyor. Acil ihtiyaçların karşılanması için Yönetim Kurulu'nun kefil olduğu 50 milyon Dolar'lık bir kredi alıyoruz. Türkiye'den anlaştığımız bir bankadan alacağımız düşük faizli bir kredi. Bunun oluru %50'lerde. Çok daha düşük faizli 120 milyon Dolar'lık kredi. Bunu becerebilirsek çok çok daha tasarruf sağlayacağız" diye konuştu.