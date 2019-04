Ali Koç: Ültimatom vermek benim tarzım değil 

"Alanyaspor maçının ikinci yarısındaki gibi bir futbolu ilk defa görüyorum"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan etkinlikte takımın son durumu ve dün tesislere yaptığı ziyaret hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, her koşulda taraftarın takıma büyük bir destek verdiğini belirtirken, "Sezon iyi gitmiyor. Hatta en mahcup olduğum kişiler de bu çocuklar. Sağ olsunlar onlar da velileri de, camia da bize olan inançlarını kaybetmediler. Bize olağanüstü kredi veriyorlar. Onların arzularını, beklentilerini önümüzdeki sezon yerine getireceğiz. Sezon zaten kötü gidiyor. Samandıra'ya gitmem de olağanüstü değil. İyi günlerde de gidiyoruz. Bu sefer özellikle gitmek istedim. Yenildiğimiz için gitmedim. Bu sezon ilk defa yenilmiyoruz ama Fenerbahçe'ye yakışmayacak şekilde yenildik. 7 yaşından beri maçlara gidiyorum, 45 yıldır. Alanyaspor maçının ikinci yarısındaki gibi bir futbolu ilk defa görüyorum. Samandıra'ya arkadaşlarla dertleşmeye, onlara inandığımız söylemeye gittik. Onların bu camiaya borçları var. Kalan 5 maçta en iyisi yapmalarını, ellerinden geleni vermelerini, sezonu en iyi şekilde kapatmalarını söyledik. Bu şekilde giderse tarihe kötü anlamda gireceklerini, bundan kurtulmak için şansları olduğunu ifade ettim. Ceza, kızma değil, kesinlikle ve güven ve destek ve güç vermeye gittim. Hocamızla da dertleştik. Gazetelerde yazıldığı gibi ültimatom gibi bir durum yok verme yok. Benim tarzım da değil. Her şeyin yeri zamanı var. O zamanlar gelince görüşürüz. Hepimizin amacı Samandıra'da kalan 5 haftayı layığıyla bitirmek" ifadelerini kullandı.

