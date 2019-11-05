banner314

banner325

Son Dakika

Ali Koç: "Türk futbolunun temizlenmesi gerektiğini savunuyoruz"

"Kulüpler Birliği'ne çok büyük sorumluluklar düşüyor" "Dün bir açıklama yaptık ama kimseyi hedef almadık" "Maç günü Ersun hocayı aradım; 'bunun altında bir amaç var, çocuklara söyle dikkat etsinler, maçın gidişatından endişeliyim'...

SPOR 05.11.2019, 17:04
Ali Koç: "Türk futbolunun temizlenmesi gerektiğini savunuyoruz"

"Kulüpler Birliği'ne çok büyük sorumluluklar düşüyor"
"Dün bir açıklama yaptık ama kimseyi hedef almadık"
"Maç günü Ersun hocayı aradım; 'bunun altında bir amaç var, çocuklara söyle dikkat etsinler, maçın gidişatından endişeliyim' dedim. Yapmak istedikleri etkiyi yaptılar ve bizim açımızdan garip bir maç oldu"
"Verilmeyen 3 penaltımız var"
"Lig dizayn ediliyor, örgütlü işler var diyen arkadaşlar ne oldu? Niye iddialarını somut gerçeklerle ispatlamadılar?"
"6222 sinekleri öldürmek için değil, bataklığı kurutmak için kullanılırsa ancak fayda sağlar"

Olgucan KALKAN - Ali DANAŞ / İstanbul,() - 

Ali Koç, "Türk futbolunun temizlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bugün insanları kutuplaştıran, nefret tohumları eken, ayrıştıran bazı medya mensuplarının yaptığına çok dikkat etmeliyiz" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanını seçtiği olağanüstü genel kurulun ardından açıklamalarda bulundu.  Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni yönetimine hayırlı olsun diyen Ali Koç, "Şu an Türk futbolunun içinde bulunduğu durum açısından bakarsak Kulüpler Birliği'ne çok büyük sorumluluklar düşüyor. Ligimizi, marka değerini geliştirmek ve iyileştirmek adına. Süper Lig'de artısı eksisi neyse, iyisiyle kötüsüyle tüm riski alan kulüplerdir. Yatırımları yapan, transfer yapan, seyirciyle, medyayla muhatap olan kulüplerdir. Bu değerin gerçek sahibi kulüplerdir. Adım adım sağlıklı modelleri de Türkiye'ye kurgulayarak, uyarlayarak kulüplerin artık kendi yarattığı değeri kendi yöneteceği bir konuma er ya da geç gelinmeli" ifadelerini kullandı.
"BİZİM AÇIMIZDAN GARİP BİR MAÇ OLDU"
Geçtiğimiz hafta pazar günü İstitlal Mobilya Kayserispor ile mücadele ettiklerini hatırlatan Ali Koç, söyleyeceklerinin sarı-kırmızılı takımın 3 puanına gölge getirmemesini isteyerek, "Biz şunu tekrar söylemek istiyoruz, biz sıcağı sıcağına daha durumu hazmetmeden adrenalin ve duygusal yüksek bir durumda açıklama yapmıyoruz. Tartışmalı bir konuda açıklama yapacaksak, tüm pozisyonları ve yazılan çizilenleri değerlendirip bir açıklama yapma durumunu benimsemiş durumdayız. Biz her zaman olduğu gibi açıklamamızı maç gecesi yapıp, kanalları gezmedik. Dün bir açıklama yaptık ama kimseyi hedef almadık. Rakibimiz Trabzonspor'un Göztepe ile bir maçı vardı. O maçın hakem kararları değerlendirilirken, ne yazık ki bir kanal, kanalın spor müdürü ve hakem eskisi, işler organize ediliyor tarzında bir açıklamada bulundu. Neymiş Fenerbahçe kollanıyormuş, lig dizayn ediliyormuş vesaire. Bunun asıl amacı MHK'yı etkilemektir. Maç günü Ersun hocayı aradım; 'bunun altında bir amaç var, çocuklara söyle dikkat etsinler, maçın gidişatından endişeliyim' dedim. Yapmak istedikleri etkiyi yaptılar ve bizim açımızdan garip bir maç oldu. Tabii gol atacaksın ama bizim gol yollarındaki beceriksizliğimiz bu hakem yönetimini haklı kılamaz. Verilmeyen 3 penaltımız var, yüzde 100, yüzde 100'e yakın, diğeri tartışılır. Sert bir maçtı. Kendi aleyhimize ve lehimize yapılan bir hata diyelim, Altay'ın cezalandırılmaması, belki de bu da bir suçluluk psikolojisidir. Lig dizayn ediliyor, örgütlü işler var diyen arkadaşlar ne oldu? Niye iddialarını somut gerçeklerle ispatlamadılar? "Ertesi gün bu arkadaşlar sus pus oldu. Fenerbahçe üç puan alamadı, arayı açamadı. Birden bire ligimiz daha temiz bir hale gelmiş oldu. İlgili kurumların harekete geçmesi gerektiğini söylüyoruz. Türk futbolunun temizlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Bugün insanları kutuplaştıran, nefret tohumları eken, ayrıştıran bazı medya mensuplarının yaptığına çok dikkat etmeliyiz. İnsanlar sosyal medyada birbirlerine giriyor. Olan taraftarlara, bireylere olacak."
"6222 SİNEKLERİ ÖLDÜRMEK İÇİN DEĞİL, BATAKLIĞI KURUTMAK İÇİN KULLANILIRSA ANCAK FAYDA SAĞLAR"
Ali Koç, Türk adaletine güvenerek, bu ortamı yaratan insanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Bu gibi sahışların üstüne gideceğiz. 6222 sinekleri öldürmek için değil, bataklığı kurutmak için kullanılırsa ancak fayda sağlar. Üstümüze düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Hakemlere mesaj vermenin yöntemleri var. Bunların bir tanesi de atama şekli. Kazandığımız haftanın hakemleri bir-iki hafta maç alamıyorlar. Art niyetli düşünmek gerekirse bundan bir sonuca varabilirsin."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Ali Koç'un açıklamaları

Yorumlar (0)
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Kasım 2019
İmsak 06:06
Güneş 07:33
Öğle 12:53
İkindi 15:36
Akşam 18:02
Yatsı 19:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 10 19
2. Sivasspor 10 18
3. Malatyaspor 10 17
4. Fenerbahçe 10 17
5. Trabzonspor 10 16
6. Başakşehir 10 16
7. Galatasaray 10 16
8. Beşiktaş 10 15
9. Gaziantep FK 10 15
10. Konyaspor 10 13
11. Kasımpaşa 10 12
12. Göztepe 10 12
13. Denizlispor 10 11
14. Antalyaspor 10 11
15. Çaykur Rizespor 10 11
16. Ankaragücü 10 9
17. Gençlerbirliği 10 7
18. Kayserispor 10 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 10 20
2. Ümraniye 10 17
3. Balıkesirspor 10 17
4. Akhisar Bld.Spor 10 17
5. Erzurum BB 10 17
6. Fatih Karagümrük 10 16
7. Bursaspor 10 16
8. Altay 10 15
9. Keçiörengücü 10 15
10. Menemen Belediyespor 10 14
11. Adana Demirspor 10 12
12. İstanbulspor 10 12
13. Osmanlıspor 10 10
14. Boluspor 10 9
15. Giresunspor 10 9
16. Adanaspor 10 8
17. Altınordu 10 6
18. Eskişehirspor 10 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 11 31
2. Man City 11 25
3. Leicester City 11 23
4. Chelsea 11 23
5. Arsenal 11 17
6. Sheffield United 11 16
7. Bournemouth 11 16
8. Brighton 11 15
9. Crystal Palace 11 15
10. M. United 11 13
11. Tottenham 11 13
12. Wolverhampton 11 13
13. West Ham 11 13
14. Burnley 11 12
15. Newcastle 11 12
16. Aston Villa 11 11
17. Everton 11 11
18. Southampton 11 8
19. Norwich City 11 7
20. Watford 11 5
Takımlar O P
1. Barcelona 11 22
2. Real Madrid 11 22
3. Real Sociedad 12 22
4. Atletico Madrid 12 21
5. Sevilla 12 21
6. Granada 12 20
7. Getafe 12 19
8. Villarreal 12 18
9. Osasuna 12 18
10. Athletic Bilbao 12 17
11. Levante 12 17
12. Real Valladolid 12 17
13. Valencia 12 17
14. Eibar 12 15
15. Real Betis 12 13
16. Deportivo Alaves 12 12
17. Mallorca 12 11
18. Celta de Vigo 12 9
19. Espanyol 12 8
20. Leganés 12 5