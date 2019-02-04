Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

Ali Koç'tan Vali Ali Yerlikaya'ya ziyaret

İSTANBUL,() - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Ali Koç'a, Yüksek...

Ali Koç'tan Vali Ali Yerlikaya'ya ziyaret

İSTANBUL,() - Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan kurulu Başkanı Vefa Küçük ve yönetim kurulu üyeleri, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Valilik makamında gerçekleştirilen ziyarette Ali Koç'a, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Başkan Vekili Semih Özsoy, Genel Sekreter Sevil Zeynep Becan ve Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu da eşlik etti.
Samimi bir ortam gerçekleşen ziyarette Başkan Koç ve yöneticiler, 26 Ekim itibariyle İstanbul Valiliği görevine atanan Ali Yerlikaya'ya başarı dileklerini iletti. Ali Koç, daha sonra Vali Yerlikaya'ya kendi imzaladığı Fenerbahçe formasını hediye etti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328