Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya sesleniyor.

Koç, Fenerbahçe Kongresi'nden bu yana neler olduğunu ve Fenerbahçe'yi gelecekte nelerin beklediğini, planlanan yol haritasını ve amatör branşlardaki son durumu FB TV'de açıklıyor. Başkan Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:



"Kampanya süresinde şefaf olunmamasıyla ilgili şikayetlerimi dile getirmiştim. Seçildiğimiz taktirde şefaf olacağız demiştim"

"Seçim öncesinde Fenerbahçe tarihi bir seçim yaşayacak demiştik. Katılım sayısıyla, statta yapılmasıyla tarihi bir seçim olacak demiştim. Türkiye'nin büyük bir kısmına hitap eden bir seçim oldu. Bir taraf farklı kazanacak demiştim, öyle de oldu. Kimse de bu kadar farkı beklemiyordu"

"Geldiğimiz noktada Fenerbahçe camiası bir değişiklik istiyordu"



"En büyük transferimiz felsefe değişikliği olacak demiştim"



"Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe'nin değil Türk futbolunun içinde olduğu durumun sürdürülemeyeceğini söylemiştim. Sürdürülemez derken, mali durum, Avrupa ile rekabet yönünden südürülemeyeceğini ifade ettik"

"İlk geldiğimiz gün gördük ki banka hesaplarımızda bir kuruş yoktu. Bankalar, faktoring şirketleri kapımıza gelmeye başladılar. Toz pembe bir dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Kimse ile hesaplaşmak için buraya gelmedik. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor. Bazı yapamadığımız durumları neden yapamadığımızı herkesin bilmesi gerekiyor.



"Biz fedakarlık yapacağız dedik. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. O fedakarlık da ciddi bir kaynak girdisi. Borçların yapılandırılması. Biz bunu yaparken taraftarlarmızdan bir şeyler istedik. Taraftara Fenerium'a hücum edin dedik, ettiler. Forma satışında rekor dedik, oraya doğru gidiyoruz. Kombineleri alırken transfer ve Avrupa kurası beklemeyin dedik, büyük bir ilgi oldu. Camiamızın bize ses verdiğimizi ve beklentilerimizi karşıladıklarını görüyoruz"

"Biz gelir gelmez 2 alanda denetim başlattık. Biri mali denetim, biri hukuki denetim. Hukuki denetimi birazdan sunacağım, mali denetim Ekim başında sunulacak"



"Biz genel kurulda neyi ibra ettik. Bunu anlamak ve anlatmak kolay değil. 30 Nisan 2018 tarihiyle ibra edilen rakamlar. Ancak bunlar bütün rakamları göstermiyor. Bu rakamların içinde Futbol A.Ş. ve derneğimiz içinde yer alan 10 şirketin mali tabloları içermemektedir"

"Bizim borçlarımız 3.2 milyar TL. O günün kuruyla bu rakam 621 milyon Euro'ya denk geliyor. 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken borç ise 2.2 milyar TL. 2.2 milyarlık TL 1 yılda ödenmesi gereken borcun biz geldiğimiz dönemde 820 milyon TL'lik kısmı Haziran ve Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu. 800 milyonun 270 milyonu biz gelir gelmez Haziran ayında ödenmesi gereken borçlardı"



"Gereken desteği vermeyip üstümüze gelen firmalarda var. Biz de bunlarla mücadele etmeye karar verdik. İsterlerse haciz işlemlerini başlatsınlar. Biz parayı ödemeyeceğiz, etmeyeceğiz demiyoruz. Zaman istiyoruz. Bunlarda usulsüzlük var. Bunlardan 2 tanesi bu işi çok farklı yerlere götürdüler, biz de Fenerbahçe olarak farklı bir duruş sergileyeceğiz"



"38 milyon Euro'luk bir sportif borç var. Futbol, basketbol, voleybol gibi sportfil branşlardan gelen borçlar. Bunun büyük kısmı futbola ait. Bu 141 milyonluk borçtan 81 milyon geçen sezondan kalan futbolcu borçları. 18 milyonluk borç ise geçtiğimiz sezondan menajerlere kalan borç"

"UEFA'dan temiz kağıdı alabilmek için futbolcularımıza olan 15.5 milyon Euro'luk borcu ödedik. Tüm branşlarımıza ödemeleri yapmak için elimizden geleni yapacağız"



"Futbol A.Ş'nin tribün, loca, yayın gelirleri var. Spor Toto hak ettiğiniz gelirler var. Fenerium'unda ciroları var. Biz 2021 yılına kadar tribün, kombine gelirlermiz, 180 Milyon TL'si bir finans kuruluşuna temlik edilmiş. TFF yayın gelirlerleri ve kombine gelirlerimiz de 2023 yılına kadar temlik edilmiş"

"Gayrimenkuller üzerinde 1.4 milyar TL'lik ipotek var. Finansal kurumlara da toplam borcumuz 1 milyar 770 milyon TL. Bu borcun yıllık finansman maliyeti 450 milyon TL. Bu, her sene ödememiz gereken faiz gideri. Yıllık ciromuzun %50'sinin üzerinde"

"Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin sahip olduğu hisse oranı %67,07. Ancak bunun %38.83'lük bölümü bankalara rehin edilmiş durumda. Futbol A.Ş'nin hissesi şu an %36,24. Bankalara temlik edilen borçları ödeyemezsek Fenerbahçe Spor Kulübü, hakim ortak pozisyonunu kaybedecek"

"Hukuki anlamda 88 tane davamız var. Bunların 22'si Futbol A.Ş. de 66'sı da derneğimizde. İnşallah bunlar kulübümüzün lehine sonuçlanır. Oradan bir yük daha taşımayız. Bunlar futbolculara olan borçlar, ayrılış ya da ayrılamayış biçimleriyle ilgili"

Ali Koç, "Yönetim Kurulu'nun kefil olduğu 50 milyon Dolar'lık bir kredi alıyoruz"



Koç, Fenerbahçe Kongresi'nden bu yana neler olduğunu ve Fenerbahçe'yi gelecekte nelerin beklediğini, planlanan yol haritasını ve amatör branşlardaki son durumu FB TV'de açıklıyor. Koç, "İlk aşamada iki tane 50 milyon Dolar'lık konu için düğmeye basıldı, tamamlanması bekleniyor. Acil ihtiyaçların karşılanması için yönetim kurulunun kefil olduğu 50 milyon Dolar'lık bir kredi alıyoruz" dedi.



Başkan Koç, "Benim şahsen gelip hissedar olacağım söylenmişti. Sermaya arttırmı en iyi şartlarda 5-7 hafta sürecek. Bunun için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile muhtelif görüşmelerimiz oldu. SPK'nın onayını bekliyoruz. Sermaye arttırmının ardından gelmek istediğimiz nokta 98 milyon 980 bin. Fedakarlık dedik yaptık. Diğer yatırımcılardan rica ediyorum. Bu kaynak girdisi bize sadece nefes aldıracak. Bununla bütün problemler çözülmeyecek. Hep beraber çözeceğiz demiştim. Seferberlik ilan edeceğiz demiştim. Burada küçük hissedarlarımız bize kızabilir. Hisse fiyatları düştü diye. Kısa vaadede olumsuz gibi gözükse de çok daha sağlıklı maddi bir konuma getirebilmek amacımız. Tüm yatırımcıların kazanacağı bir ortama getirmek en büyük arzumuz. İlave kaynaklar için ne yaptık. İlk aşamada iki tane 50 milyon Dolar'lık konu için düğmeye basıldı, tamamlanması bekleniyor. Acil ihtiyaçların karşılanması için Yönetim Kurulu'nun kefil olduğu 50 milyon Dolar'lık bir kredi alıyoruz. Türkiye'den anlaştığımız bir bankadan alacağımız düşük faizli bir kredi. Bunun oluru %50'lerde. Çok daha düşük faizli 120 milyon Dolar'lık kredi. Bunu becerebilirsek çok çok daha tasarruf sağlayacağız" diye konuştu.