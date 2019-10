Ali Koç'tan Barış Pınarı Harekâtı'na destek mesajı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "Gündemin en önemli maddesi, şu an Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de yürüttüğü operasyon. Allah yar ve yardımcımız olsun. İnşallah en kısa zamanda hedeflerimize ulaşarak, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda operasyon sonuçlanır. Operasyonun nedenini, önemini ve önceliklerini hepimiz biliyoruz. Allah devletimize, askerimize, Silahlı Kuvvetlerimize güç, kuvvet ve kudret versin" dedi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Opet ve Fenerbahçe HDI Sigorta'nın Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde gerçekleştirilen medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BUGÜN MİLLİ TAKIM GÜNÜDÜR, TÜRKİYE GÜNÜDÜR"

Milli takımın bugün oynanacağı Arnavutluk mücadelesi öncesinde taraftarlara Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nu doldurmaları çağrısı yapan Koç, "Biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, Fenerbahçe camiası olarak, stadımız ve Fenerium mağazalarımız olarak milli maça hazırız. Operasyon devam ederken Mehmetçik'e verebileceğimiz en büyük güç ve moral, bu akşam ve sonraki Fransa maçında alınacak iyi sonuçlar olacaktır. Belki de bu iki maç sonrasında şu an yüzde 60 ya da 70 olan Avrupa Şampiyonası'na gitme şansımız da yüzde 80'e, 90'a çıkacak. 2014'ten beri stadımızda milli maç oynanmıyor. Bugün milli takım günüdür, Türkiye günüdür. Takım formalarınızla gelmeyin. Bunu tüm takım taraftarlarına söylüyorum. Arzu edenler stadımızdaki bütün Fenerium mağazalarından milli formamızı alabilirler. Ne yazık ki milli formayı bulmak kolay değil. Ben geçen sene oğlum için aramıştım ama zor bulmuştum. Hatta bir dostum benim için bulmuştu. Federasyonumuza bir yazı yazdık ve formaları bütün hafta satalım istedik. Dünden itibaren başladık. Bir adım da öteye gittik ve mağazalarımızı tamamen milli takıma, milli takım formasına adadık. İnşallah bu da bir örnek temsil eder. İlk olduğunu bilmiyordum ama ilkmiş. Artık milli takımımızın İstanbul'a dönmesi gerekiyordu. Döndü ve umarım bir müddet daha milli maçlar İstanbul'da olur. Federasyonumuz ve yöneticilerimiz, İstanbul'dan ayrılma konusunda haklıydı. Çünkü tatsız olaylar yaşanmıştı. Ama şu an her anlamda birlik, beraberlik ve bütünleşme zamanı. Bizim de futbol dünyası olarak devletimize vereceğimiz en büyük katkı, buradan milyonları sevindirecek bir skorla ayrılmak. Öyle de olacaktır. Bunu yapabilirsek de Fransa maçına çok daha özgüvenli çıkacağız. Dediğim gibi, lütfen stadı dolduralım ki dolacak, coşkuyla sonuna kadar milli takımımızı destekleyelim. Skor konusunda birkaç fark olup sonlara geldiğimizde takımlarımız adına değil; milli takım adına tezahüratta bulunalım. Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiası, bu akşama topyekûn hazır vaziyette ülkemizin hizmetinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

"BİZE İNANDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Kadın ve erkek voleybol takımlarına sponsor olan Bilcee firmasına teşekkür eden Ali Koç, "Bugün burada voleybol şubemizin son sponsoruna medya günü yapıyoruz. Son sponsorumuz da Hacı Bey'in sahip olduğu Bilcee şirketi. Bilcee firması hem erkek hem de kadın voleybol takımımızın forma sponsoru oldu. Fenerbahçe ile ilk defa birliktelik başladı. Firma, Türkiye'de Macron'un da lisansiyer firması. Macron markasını da her geçen gün futbol dünyasında daha çok görüyoruz. Bizim arzumuz ve ümidimiz, bugün başlayan birlikteliğin sarı lacivert başarılarla, kupalarla pek çok sezon devam etmesi. Bize inandıkları ve yanımızda oldukları için Fenerbahçe Spor Kulübü ve camiamız adına Hacı Bey'e, ailesine, tüm profesyonellerine ve Bilcee şirketine çok teşekkür etmek istiyorum. İnşallah onlar da sezon sonu geldiği zaman 'iyi ki bu adımı atmışız, iyi ki Fenerbahçe ile iş birliği yapmaya karar vermişiz' derler. Pek çok marka için geçerli. Spor dünyasına giren markalar, Bilcee zaten spor dünyasında ama buralara yaptıkları yatırımlardan geri dönüşleri aldıkları takdirde yatırımlarını artırıyorlar. Başka alanlara ve başka takımlara da sponsor oluyorlar. Bugün Türk sporunun her anlamda sponsora en çok ihtiyacı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Bu nedenle ikimizin de birlikteliği hayırlı, uğurlu ve şampiyonluklarla dolu olsun. Yarından itibaren tüm formalar ve Bilcee markalı ürünler de Fenerium mağazalarında satılacak" şeklinde konuştu.

HACI BAYRAM BİLCE: DİĞER BRANŞLARDA DA FENERBAHÇE'NİN YANINDA DURACAĞIZ

İlk defa bir takıma sponsor olduklarını ifade eden Bilcee Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bayram Bilce ise "Başkanımıza çok teşekkür ederim. Biz, Türk markası olarak ilk defa takım sporcusu giydiriyoruz. Fenerbahçe ile başlamamız da büyük bir avantaj oldu. Başkanımızın desteğiyle, bir Türk markasına verilen destekle beraber bunu büyütmek istiyoruz. Şu an takım sporlarında Macron olarak birçok takımda varız. Fenerbahçe'de hem erkek hem de kadın voleybol takımlarımızda başladık. Bundan sonra da bütün dünyada takım sporları adına ve ülkemiz adına markalaşarak devam etmek istiyoruz. 30 senedir bu işin içindeyiz. Takımımızı desteklemekle beraber diğer Türk takımlarına da Türk markası olarak girmek istiyoruz. Bu sponsorlar genelde Türk markaları şu ana kadar özellikle teknik açıdan zorlanıyorlardı. Biz bu konuda kendimize güveniyoruz. Şu anda yaptığımız tasarımlar da özel tasarımlar. Fenerbahçe'nin giydiği formalar, diğer ürünler sadece Fenerbahçe'ye özel yapıldı. İnşallah Fenerbahçe bütün branşlarda şampiyon olur. Biz de diğer branşlarda da Fenerbahçe'nin yanında duracağız. Özel koleksiyonlarla beraber devam edeceğiz. Bilcee olarak bütün ürünlerimiz de yarından itibaren Fenerium mağazalarında satılacaktır" açıklamasında bulundu.