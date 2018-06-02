Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a yanıt

"Sizin dopinginiz oluyorsam, ne mutlu bana"

"Abim at sporuna meraklıydı, mecburen Galatasaray üyesi oldu, bu onu Galatasaraylı mı yapar?"

"Binlerce insanın aidatını ödüyor musunuz, ödemiyor musunuz"

"Ben o gün sahada gaz yedim, yönetiminizde olan birçok insan da vardı, ben mi kaldırttım o kupayı?"

Aziz Yıldırım: "Gelsin o da aynı parayı versin, kulübün parası olsun"

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda iki başkan adayının da kürsü konuşmaları tamamlanırken; Ali Koç, Aziz Yıldırım'a yanıt vermek için Divan Başkanı Vefa Küçük'ten ricada bulundu ve olumlu yanıt aldı.

Koç, Aziz Yıldırım'ın kendisi ile ilgili söylediği iddialara yanıt verirken, 'Ümit Özat'ı locasından attırdı' iddiasına, "Bir maçtı, maçı tam hatırlamıyorum. Kalecimiz Rüştü'ydü, o zaman Ümit de kaptandı. Kırmızı görmüştü. Ben de locamda seyrediyordum. Ümit Özat da bizim locaya gelmişti. Ümit'in içeride olduğunu bilmiyordum. Bir pozisyon oldu 'Allah belanı versin' tarzı bir şey yaptım. Bir baktım arkadan kaptan geldi. 'Sen napıyorsun' diye geldi ve onu da locadan çıkarttık. Benim korumamın kendisini çıkarttığını söyledi ama benim korumam yoktu. Bu kadar basit" şeklinde yanıt verdi.

"SİZİN DOPİNGİNİZ OLUYORSAM, NE MUTLU BANA"

Yıldırım'a "Mentaliteden ve felsefeden gerçekten anlamıyorsunuz" diyen Koç, "Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığını açık artırmaya çıkartmışsınız. Mentaliteden felsefeden gerçekten anlamıyorsunuz. Madem para verebiliyorsunuz, niye vermiyorsunuz, illa bir aday mı çıkması lazım? Fenerbahçe'ye katkı sağlamak için sizin dopinginiz oluyorsam, ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

"ABİM AT SPORUNA MERAKLIYDI, MECBUREN GALATASARAY ÜYESİ OLDU, BU ONU GALATASARAYLI MI YAPAR?"

Ali Koç, Burhan Karaçam'ın Galatasaraylı olduğunu ve Koç'un yönetiminde yer aldığını söyleyen Yıldırım'a, "Burhan Karaçam konusuna gelelim. Evet doğrudur. Sina Afra bey yönetimimizde yok. Çamur atarken bilgilerinizi kontrol edin. Bugün benim yanımda olduğu için itibarsızlaştırmak gerekti, aynı bana yaptığınız gibi. Kendisi Ulus'ta oturmaktadır, Galatasaray Adası'nı kullanmak için üye olmuştur, daha sonra ayrılmıştır" yanıtını verdi.

Bu iddiaya abisinden örnek veren Ali Koç, "Abimi daha çok sevdiğinizi biliyorum. At sporuna meraklıydı. Mecburen Galatasaray üyesi olmuştu. Benim abimi Galatasaraylı mı yapar bu? Zerre şüphem yok" dedi.

"BİNLERCE İNSANIN AİDATINI ÖDÜYOR MUSUNUZ, ÖDEMİYOR MUSUNUZ"

Yıldırım'ın 'başka takım taraftarlarını üye yapmadım' çıkışına tepki gösteren Koç, "Siz başka takımın taraftarlarını üye yapmadım diyorsunuz ya; Ali Koç da sosyal medyadan duymuş falan diyorsunuz, duymuş falan yok, yapıyorsunuz. Siz bunu televizyonda kabullendiniz. 'Bir gün herkes Fenerbahçeli olacak' derken bunu kastettiğinizi zannetmiyordum. Hatta binlerce kişinin aidatlarını ödüyorsunuz. Mehmet Ali Erbil de söyledi. Size soruyorum; binlerce insanın aidatını ödüyor musunuz, ödemiyor musunuz? Ben bunu soruyorum. Ben karımın, kayınvalidemin ödüyorum. Neyiniz varsa getirin" şeklinde konuştu.

"BEN O GÜN SAHADA GAZ YEDİM, YÖNETİMİNİZDE OLAN BİRÇOK İNSAN DA VARDI, BEN Mİ KALDIRTTIM O KUPAYI?"

3 Temmuz'da mevcut kadroyu korumadığı ve Galatasaray'ın Şükrü Saracoğlu'nda kupa kaldırmasına müsaade ettiği iddialarına yanıt veren Ali Koç, "Geçen gün radyoya çıktım. Bir soru sordular, kulüpten arıyorlar ve sana şu soruyu sormamızı istiyorlar. Niye o takımın dağılmasına müsaade ettin 3 Temmuz'da? 3'ü sormadı, 4'üncüsü sordu. Sayın Ali Yıldırım şahidimdir. En kötü günlerimizde, yemekhanede toplanmıştık. Aykut hoca vardı. 5 kişi falandık. Biz bu takımı şampiyon yapmalıyız, pamuk eller cebe. Herkes 10 milyon çıkartsın. Dedim mi, demedim mi? 'Yapılan bir suç duyurusundan korkan bir adam Fenerbahçe'nin haklarını nasıl koruyacak' dediniz. Size Allah korusun bir şey olsa kulübün haklarını kimse koruyamıyor mu? Sayın Selim Soydan bana geldi, benim nasıl bir FETÖ projesi olduğumu anlattığınızı anlattı. Sayın Mahmut Uslu da ben yönetici olsaydım bu kupayı kaldırtmazdım dedi. Ben o gün sahada gaz yedim. Yönetiminizde olan birçok insan da vardı. Ben mi kaldırttım o kupayı" dedi.

Koç son olarak Yıldırım'ın, kendisinin vereceği paranın bir milyon fazlasını vereceğini açıklamasının ardından, "Bir fazlasını vereceğim ne demek? Siz ne vereceğinizi söyleyin, ben bir fazlasını vereceğim. Kolay gelsin" diyerek sözlerini noktaladı.

YILDIRIM: "GELSİN O DA AYNI PARAYI VERSİN, KULÜBÜN PARASI OLSUN"

Daha sonra Aziz Yıldırım kısa süreli kürsüye gelirken, kısa konuşmasında şu açıklamalara yer verdi: "Ben sponsorluklarla beraber 150 milyon euro bu kulübe veriyorum. Gelsin o da aynı parayı versin, kulübün parası olsun. Yaşasın Fenerbahçe. Spor magazini, futbolcu magazini olmuş konular anca alkış alır."

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