Ali Koç: Sempatik olmak, tribünlere şirin görünmek bir başkanlık yöntemi ama fazla uzun sürmez

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e cevap vererek, "Tabii ki sempatik olmak, tribünlere şirin görünmek bir başkanlık yöntemi olabilir. Onlar bunu yaptıkça biz cevap vermek zorundayız. 2011 play-offunu gösteriyor ama ya bilgi sahibi değil ya da gerçekleri saptırıyor" dedi.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertlilerin kampını devam ettirdiği Antalya'da gündeme dair basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden Koç, "İyi bir kamp dönemi geçirdik. Futbol dışında olup bitenlerden izole. Takımın ikinci yarıya konsantre olma açısından faydalı bir kamp dönemi geçirdiğimizi hocamız bize iletti. 2'nci yarı ile ilgili ümitliyiz. Birçok soru var. Gündem maddeleri, spekülasyonları, algı operasyonları gibi birçok konu var" diye konuştu."KONU HERKES İÇİN YENİ"Fenerbahçe'nin harcama limitleri başvurusunun tahkimde reddedilmesi hakkında Ali Koç, "Bir kez daha görüyoruz ki tahkiminin aldığı kararlar ve medyaya yansıtılış şekli, tam gerçekleri yansıtmıyor. Fenerbahçe'nin harcama limitleriyle ilgili yaptığı başvuru, lisans kuruluna yapılıyor ve bu inceleme devam ediyor. Tahkime yapılan ise başka bir konudur. Doğal olarak taraftarlarımız bu konulardan da rahatsız oluyor. Konu herkes için yeni. Konu, TFF'nin UEFA benzeri bir FFP'yi kendine uygulaması. UEFA'nın FFP'si işleseydi Türkiye'de bir adım daha öteye gidemeyecektik. Bununla beraber UEFA'ya yapılmış bir yeniden yapılanma sözü var. Kimlerin nereden adil rekabet istediklerini de anlatacağım" ifadelerini kullandı."BİZ NASIL MEDENİ İNSANLAR GİBİ OTURUP TARTIŞACAĞIZ?"Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlendiği çalıştaya da değinen Koç, "Yarın bakanlığımızın hazırladığı çalıştayda Türk futbolunun geleceğini ele alacağız ama Türk futbolunda sırf rekabet hırsıyla gözleri bürümüş şekilde yapılan açıklamalardan sonra biz nasıl medeni insanlar gibi oturup tartışacağız, yaratıcı uygulamalar ortaya koyacağız ben de merak ediyorum. Ben şu anda kendi kulübümün çıkarlarını korumak zorundaydım" ifadelerini kullandı."TAHKİME YAPILAN BAŞVURU, LİMİTLERİN ARTIRILMASI İÇİN DEĞİL"Tahkim Kurulu'na yaptıkları başvurunun limitler için olmadığını vurgulayan Koç, "Tahkime yapılan başvuru, limitlerin artırılması için değil. Tahkim, kurul ve organların aldığı kararları inceler. Biz de bununla ilgili başvuru yaptık. Birincisi Beşiktaş'ın itirazına benzer bir itiraz yaptık. Bizim borcumuzun çoğunluğu döviz kuru. Faizlerin hesaplanması gözden geçirilmeli, piyasadan uzak rakamlar kullanılıyor ifade ettik. İşin enteresan tarafı, TFF de böyle düşünüyor ama ne hikmetse herkes aynı fikirde olsa da bir adım ilerleyemiyoruz. İlk 6 ay zaten gerçekleşmiş ve gerçekleşen rakamlar kullanılsın daha sonraki 6 ay da piyasaya yakın rakamlar kullanılsın istedik" şeklinde konuştu."HARCAMA LİMİTLERİNİN HESAPLANMASI KONUSUNA İTİRAZ ETTİK"Sicil Kurulu'na ise harcama limitlerinin artırılması konusunda bir itirazda bulunduklarını söyleyen Ali Koç, "Takım harcama limitlerinin hesaplanması konusuna itiraz ettik. Faiz giderleri, sadece futbol operasyonlarını kapsıyor. Futbol operasyonlarında kullanılan krediden bahsediyoruz ancak ana para ödemeleri hem futbolun hem de derneğin kullandığı paralar hesaplanıyor. Aynı kredilere ait faiz ve anapara harcamalarının farklı bir şekilde limitlerinin hesaplanmasının hukuki olarak kabul edilemeyeceğini ifade ettik, tahkim kurulu ise reddetti. Harcama limitlerinin artırılması konusunda ise Sicil Kurulu'na başvurduk" açıklamasında bulundu."BAŞTAN NEDEN DOĞRU KURGULAMIYORUZ"Harcama limitleri konusunda ortaya çıkan talimatın baştan yanlış kurgulandığını söyleyen Koç, "Biz, Fenerbahçe olarak bu işi doğrudan kurgulamak var iken ve bu işin bugünden 1-2 sene sonra sonuç vermeyeceği aşikarken, kulüpler de farkındayken, TFF de evet doğrudur derken niye bu şekilde ilerliyoruz? Başından doğru kurgulamak varken neden sonra bakarız deyip böyle gitsin diyoruz" dedi."FENERBAHÇE'NİN HİÇBİR TALEBİ OLMAMIŞTIR"TFF ile yaptıkları toplantıda haklı argümanlar sunduklarını vurgulayan Koç, "Fenerbahçe'nin yüzde 30'dan 40'a çıkarılması ve 40'dan 30'a inmesi konusunda hiçbir talebi olmamıştır. Bu rakam çıkartıldığı zaman, biz federasyonla toplantımızı bile yapmamıştık. Biz, 30-40 değil sistemin çalışmayacağını ifade etmiştik. Bize telkinde bulunan kulüpler var, biz federasyonla toplantı yaptık ve haklı argümanlar sunduk. Transfer dönemi bittikten sonra rakamlar açıklandı. %13 yayın gelirlerinde düşüş oldu, kurlarda oynama oldu. Fikret Orman kulüpler birliği başkanıyken bu taslak üzerinde çalışıldığında birçok başkan yüzde 50'nin altında olmasın diye savunuyordu şimdi ise 40'dan 30'a düşsün diyor aynı kulüp başkanları" diye konuştu."TFF, BİLGİ SIZDIRIYOR"Türkiye Futbol Federasyonu'nda içeriden bilgi sızdırıldığını belirten Koç, "TFF, bilgi sızdırıyor. İki gün evvel, onlara Fenerbahçe'nin rakamları veriliyor. Fenerbahçe'nin şu kadar limitin üstündedir deniliyor ve bu kişilerden haber yapılması isteniyor. Rakama da 85 diyorlar ve bizde 82 gözüküyor. Şimdi benzer şey, lisans kurulu ile aynı. Kendi imkanlarımız çerçevesinde buraya kadar işi getirebildik. Bununla beraber, yeniden yapılandırmayı yapmadığımız için kendimiz yapabildiğimiz bankalar ile bir yapılandırma yaptık. Daha fazla baskı yaratılsın diye Fenerbahçe geç ve eksik yaptı algısı oluşturuluyor" ifadelerini kullandı."3 TEMMUZ RUHUNU DİRİLTMENİN ZAMANI GELDİ"Sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj yollayan Koç, "Fenerbahçe'nin saldırı altında olduğu, haklarının yendiği ortamda iş başa düşüyor. Biz kendi kulübümüzü daha diri bir şekilde savunma durumuna getirilmiş durumdayız. 3 Temmuz'da Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu elinden almaya çalışan örgüt, bizi şampiyonluğumuzu engellemek üzere bir zihniyet planlamaktadır. Bu başvuru kabul edilmediği takdirde çok daha büyük sıkıntılar olacaktır. Kendi imkanlarımız ile yaptığımız yapılanmanın konuya dahil edilmesini istiyoruz" dedi."SEMPATİK OLMAK, TRİBÜNLERE ŞİRİN GÖRÜNMEK BİR BAŞKANLIK YÖNTEMİ AMA FAZLA UZUN SÜRMEZ"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in açıklamalarına da cevap veren Koç, "Tabii ki sempatik olmak, tribünlere şirin görünmek bir başkanlık yöntemi olabilir. Onlar bunu yaptıkça biz cevap vermek zorundayız. 2011 play-offunu gösteriyor ama ya bilgi sahibi değil ya da gerçekleri saptırıyor. 2011'deki play-off 23 Ağustos'ta kabul edildi ve 9 Eylül'de ligler başladı. İnşallah bu yaşına gelmiş adam yanlış bilgilendirilmiştir. Sonra şeffaflıktan bahsediyor ve biz KAP'a açıklıyoruz diyor. Biz de zorunlu olan her durumu açıklıyoruz. Geçen sene, Mart gibi TFF'de bir liste yayınlandı. Bu liste, kulüplerin menajerlere ödediği paralar. O sene Fenerbahçe, açık ara yaptığı açıklamalarla 2.6 milyon Euro menajerlik ücreti ödemiş. Bütün Süper lig ise 4.4 milyon Euro. Fenerbahçe açık ara en yüksek menajerlik ödemesi yapmış. En az yapan ise Galatasaray 10 bin Euro. 2018'de Galatasaray 10 bin Euro menajerlik ödemesi yapmış. Balıkesirspor ise 7 bin 500 Euro ücret ödemiş. İstanbulspor 95 bin Euro ödemiş. 10 bin Euro ödeme yapması şeffaf mı değil mi? Size bırakıyorum" ifadelerini kullandı."BİZDEN BU KADAR MI KORKUYORSUNUZ?"Belirlenen harcama limitlerinin ardından kiralık olarak 1-2 oyuncu kadrolarına katabilecek kadar bütçeleri olduğunu söyleyen Ali Koç, "TFF'nin olmasa bile UEFA'nın bize koyduğu limitler var. Satamazsak oyuncu alamayız ki bu durumda sadece 1-2 kiralık oyuncu alabiliriz. Bu kadar mı korkuyorsunuz da top tüfek bizim üzerimize geliyorsunuz" açıklamasında bulundu."COMOLLİ İLE ŞİMDİLİK DEVAM EDİYORUZ"Sportif direktör Comolli ile yollarını ayırmadıklarının altını çizen Koç, "Comolli ile şimdilik devam ediyoruz. Bana sorarsanız özünde yanlış bir açıklama sosyal medya diye bir unsur var. Bazen insanlar onun baskısı altında. İster istemez hatalar yapabiliyorlar. Benim yapacağım bir açıklama ile her şey giderilebilirdi. Geldi, konuşacağız ve bakacağız duruma. Özgür ifadeye inanan bir insanım. Bu kadar transfer yapmışız hesap açmamışsın da buraya mı kaldı" dedi."HOCAMIZ, SOL BEK İSTİYOR"Transferde ilk tercihlerinin sol bek olacağını vurgulayan Koç, "Bugün ayın 12'si, iki buçuk hafta kalıyor. Temaslarımız var. Sol bek ihtiyacımız var. Hocamız, sol bek alın diyor. Anlattığım konulardan dolayı manevra alanımız kısıtlı. Olumlu bir karar çıkmazsa transferi yapmak için radikal bir yol tercih edebiliriz" diye konuştu."ERSUN YANAL'A ÇOK YÜKLENİLDİ"Ersun Yanal'ın Beşiktaş derbisi sonrasındaki açıklamalarına da değinen Koç, "İyi bir insan, duygusal bir insan. Kendisine çok yüklenildi. Orada duygu patlaması yaşamıştır. Büyütülecek ve abartılacak bir şey yok. Galibiyetimize bir nebze gölge düştü. Ben de yarın bir gün, patlayabilirim. Burada en sağlıklı şey çok fazla sosyal medya ile yatıp kalkmamak. Büyük resme baktığınızda gerek olmadığını düşünebilirsiniz. Önemli olan derbi galibiyetiydi. Sonraki hakem tartışmalarına üzüldüm. İnşallah galibiyetlerimizin devamı geliyor" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ali Koç'un açıklamaları

