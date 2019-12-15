Ali Koç: Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Sivasspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Sivasspor’u tebrik ederim. İyi futbol oynuyorlar, koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Bizim zayıf yanlarımızı iyi kullandılar. 7’de 7 yaptılar, dolayısıyla süreklilik arz eden bir futbol oynuyorlar. Bizde de süreklik arz eden ise bizim deplasman sıkıntılarımız. Kendi sahamızda bambaşka bir Fenerbahçe, deplasmanda bambaşka bir Fenerbahçe var. Bugün maç 2-1’den 2-2 de olabilirdi çok rahat. 2-1’den sonra paniklemeye başladı Sivasspor ama 4-1 de olabilirdi. Evet sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Sorunlarımızın da farkındayız. Gerekli tedbirleri alacağız. Evet şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik. 3 puan daha. Ligin şu aşamasında bu kapatılamayacak bir fark değil. Şampiyon olacağımıza hala inanıyoruz. Oyuncularla da girdim konuştum. Nasıl bu noktaya geldiysek bu noktadan da beraber çıkacağız. Saçma sapan 6-7 puan kaybetmeseydik zaten burada kaybettiğimiz 3 puanı normal karşılayabilirdik. Puanlama açısından da enteresan bir lig oluyor bu sene. Hiç alışık olmadığımız bir durum. Ama dediğimiz gibi biz tedbirleri alacağız, bazıları radikal de olabilir.""DARBELERE BAĞLI OLMAYAN SAKATLIKLARDAN BU SENE ÇOK ÇEKTİK"Sadık Çiftpınar'ın maç içerisinde yaşadığı sakatlığa çok üzüldüğünü söyleyen Koç, "Benim en çok üzüldüğüm konu hasar. Ne hasarı, futbolcularımızın sakatlıkları. Sahada çok üzüldük bugün. (Sadık) Durup dururken sakatlandı. Yarın belli olacak ama dizi iyi durmuyor. İnşallah minimum tahribatla atlatırız. Görünen o ki baya bir süre oynayamayacak. Diğer taraftan maçlarda olmayan yumuşak doku sakatlığı dediğimiz darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan dolayı bu sene çok çektik. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Bunu da acil bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Yine ne yazık ki Zajc sakatlandı, ikili mücadelede idmanda. Hasan Ali ağustostaki sakatlığı ile aynı sakatlık, benzer bir sakatlık. Bu sefer daha hafifi nüksetti. O da birkaç hafta bizimle olmayacak. Ozan Tufan kırmızı kart gördü. O cezasını hafta içi çekecek. Rodrigues'in haklı gördüğü bir kırmızı kart var. İnceledim. Oyuncu da hak ettiğini söylüyor. Maçın hırsından kendini tutamama. Ozan'ınkine gelince takımın kaptanının kendisine hakim olması gerekiyor. Ama 4’üncü hakemle yaşadığı diyalogları söyleyince ona da bir nebze hak veriyorum. Ama tasvip etmiyorum. Çünkü o kulübün, oyunun liderlerinden biri. Ama dediğim gibi şampiyon olacağız. Kaybedilmiş bir şey yok bu yolda. Sevinilecek bir şey varsa o da bu kayıpların erken gelmesi. Biz bunu bir şekilde içerde de konuştuk. Alacağımız tedbirlerle bunun üstesinden geleceğiz" dedi."SABRIMIZI TAŞIRAN NOKTAYA GELDİ"Ali Koç, maçın hakemi Ali Palabıyık ile ilgili gelen soruya, "Bugün hakemlerin iyi performans sergilediğini düşünüyorum. Bir şeye takılacaksam Ozan'a çok faul yapıldı, onlar da pek sarı kart görmedi. Ama onlar da 4 sarı kart aldı. Bu kaybettiğimiz bir maç sonrası gündem değiştiren konumunda olmak istemiyorum ama bizimle ilgili yapılan algı operasyonu, niye buluşmuşlar, yok efendim yüzde 30, yüzde 40 Fenerbahçe için falan. Bunlar için ağır söyleyeceklerim var. O da sabrımızı taşıran noktaya geldi. Bazı başkan seviyesindeki söylemler ama bunun yeri burası değil. Burada maç kaybettik, burada 3 puan kaybını ve nispeten oynadığımız kötü futbolu kamufle edecek açıklamalarda bulunmayacağım. Biz bugün kötü oynadık, kaybetmeyi hak ettik. Sivasspor kazanmayı hak etti. Onları da tebrik ediyorum. Mecnun başkana teşekkür ediyorum, bizi sıcak karşıladı" yanıtını verdi."FATİH TERİM'DEN DAHA FAZLA KORUNAN BİRİ YOK"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dünkü maç sonunda yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Ali Koç, "Herhalde Fatih (Terim) hocadan fazla korunan kimse yoktur medyada. Bunun sebepleri var, zamanı gelince onu da açıklarız" diye konuştu."SAMANDIRA'NIN ZEMİNİNDE HİÇBİR PROBLEM YOK"Miha Zajc'ın sakatlığının sorulmasına da yanıt veren Ali Koç, "Her oyuncumuz değerli, Zajc da başka takımların ilgilendiği değerlerden biriydi. Bize güzel fırsatlar verebilecek imkanlar vardı ama şimdi dünkü yaşanan sakatlıkla planlar bir nebze alt-üst oldu. Gazetede yazdığınız gibi 3-4 ay değil, doktorumuz tahminlerinde çok isabetlidir ve 6-8 hafta diyor. Ama devre arası penceresini kaçırıyor. Pek çok takım sakatlık yaşıyor. Bu sezon alışa geldikten çok daha fazla büyük takımlar sakatlık yaşadı. Biz maçta olmayan, temasa dayalı olmayan sakatlıkları çok yaşıyoruz. Bu beni endişelendiriyor. Epey zamandır sportif direktörümüz bu endişelerini dile getiriyordu. Bir nebze yaptığımız yanlışları tespit ettik, onları acil gidermemiz lazım. Samandıra’nın zemininde hiçbir problem yok" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Koç'un açıklamaları