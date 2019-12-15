istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

Ali Koç: Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sivasspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle...

SPOR 15.12.2019, 20:43
Ali Koç: Şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımının Demir Grup Sivasspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Sivasspor'u tebrik ederek sözlerine başlayan Ali Koç, şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle Sivasspor’u tebrik ederim. İyi futbol oynuyorlar, koşuyorlar, mücadele ediyorlar. Bizim zayıf yanlarımızı iyi kullandılar. 7’de 7 yaptılar, dolayısıyla süreklilik arz eden bir futbol oynuyorlar. Bizde de süreklik arz eden ise bizim deplasman sıkıntılarımız. Kendi sahamızda bambaşka bir Fenerbahçe, deplasmanda bambaşka bir Fenerbahçe var. Bugün maç 2-1’den 2-2 de olabilirdi çok rahat. 2-1’den sonra paniklemeye başladı Sivasspor ama 4-1 de olabilirdi. Evet sorunlarımız var, sıkıntılarımız var. Sorunlarımızın da farkındayız. Gerekli tedbirleri alacağız. Evet şampiyonluk yolunda bir darbe daha yedik. 3 puan daha. Ligin şu aşamasında bu kapatılamayacak bir fark değil. Şampiyon olacağımıza hala inanıyoruz. Oyuncularla da girdim konuştum. Nasıl bu noktaya geldiysek bu noktadan da beraber çıkacağız. Saçma sapan 6-7 puan kaybetmeseydik zaten burada kaybettiğimiz 3 puanı normal karşılayabilirdik. Puanlama açısından da enteresan bir lig oluyor bu sene. Hiç alışık olmadığımız bir durum. Ama dediğimiz gibi biz tedbirleri alacağız, bazıları radikal de olabilir."
"DARBELERE BAĞLI OLMAYAN SAKATLIKLARDAN BU SENE ÇOK ÇEKTİK"
Sadık Çiftpınar'ın maç içerisinde yaşadığı sakatlığa çok üzüldüğünü söyleyen Koç, "Benim en çok üzüldüğüm konu hasar. Ne hasarı, futbolcularımızın sakatlıkları. Sahada çok üzüldük bugün. (Sadık) Durup dururken sakatlandı. Yarın belli olacak ama dizi iyi durmuyor. İnşallah minimum tahribatla atlatırız. Görünen o ki baya bir süre oynayamayacak. Diğer taraftan maçlarda olmayan yumuşak doku sakatlığı dediğimiz darbelere bağlı olmayan sakatlıklardan dolayı bu sene çok çektik. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz. Bunu da acil bir şekilde düzeltmemiz gerekiyor. Yine ne yazık ki  Zajc sakatlandı, ikili mücadelede idmanda. Hasan Ali ağustostaki sakatlığı ile aynı sakatlık, benzer bir sakatlık. Bu sefer daha hafifi nüksetti. O da birkaç hafta bizimle olmayacak. Ozan Tufan kırmızı kart gördü. O cezasını hafta içi çekecek. Rodrigues'in haklı gördüğü bir kırmızı kart var. İnceledim. Oyuncu da hak ettiğini söylüyor. Maçın hırsından kendini tutamama. Ozan'ınkine gelince takımın kaptanının kendisine hakim olması gerekiyor. Ama 4’üncü hakemle yaşadığı diyalogları söyleyince ona da bir nebze hak veriyorum. Ama tasvip etmiyorum. Çünkü o kulübün, oyunun liderlerinden biri. Ama dediğim gibi şampiyon olacağız. Kaybedilmiş bir şey yok bu yolda. Sevinilecek bir şey varsa o da bu kayıpların erken gelmesi. Biz bunu bir şekilde içerde de konuştuk. Alacağımız tedbirlerle bunun üstesinden geleceğiz" dedi.
"SABRIMIZI TAŞIRAN NOKTAYA GELDİ"
Ali Koç, maçın hakemi Ali Palabıyık ile ilgili gelen soruya, "Bugün hakemlerin iyi performans sergilediğini düşünüyorum. Bir şeye takılacaksam Ozan'a çok faul yapıldı, onlar da pek sarı kart görmedi. Ama onlar da 4 sarı kart aldı. Bu kaybettiğimiz bir maç sonrası gündem değiştiren konumunda olmak istemiyorum ama bizimle ilgili yapılan algı operasyonu, niye buluşmuşlar, yok efendim yüzde 30, yüzde 40 Fenerbahçe için falan. Bunlar için ağır söyleyeceklerim var. O da sabrımızı taşıran noktaya geldi. Bazı başkan seviyesindeki söylemler ama bunun yeri burası değil. Burada maç kaybettik, burada 3 puan kaybını ve nispeten oynadığımız kötü futbolu kamufle edecek açıklamalarda bulunmayacağım. Biz bugün kötü oynadık, kaybetmeyi hak ettik. Sivasspor kazanmayı hak etti. Onları da tebrik ediyorum. Mecnun başkana teşekkür ediyorum, bizi sıcak karşıladı" yanıtını verdi.
"FATİH TERİM'DEN DAHA FAZLA KORUNAN BİRİ YOK"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dünkü maç sonunda yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Ali Koç, "Herhalde Fatih (Terim) hocadan fazla korunan kimse yoktur medyada. Bunun sebepleri var, zamanı gelince onu da açıklarız" diye konuştu.
"SAMANDIRA'NIN ZEMİNİNDE HİÇBİR PROBLEM YOK"
Miha Zajc'ın sakatlığının sorulmasına da yanıt veren Ali Koç, "Her oyuncumuz değerli, Zajc da başka takımların ilgilendiği değerlerden biriydi. Bize güzel fırsatlar verebilecek imkanlar vardı ama şimdi dünkü yaşanan sakatlıkla planlar bir nebze alt-üst oldu. Gazetede yazdığınız gibi 3-4 ay değil, doktorumuz tahminlerinde çok isabetlidir ve 6-8 hafta diyor. Ama devre arası penceresini kaçırıyor. Pek çok takım sakatlık yaşıyor. Bu sezon alışa geldikten çok daha fazla büyük takımlar sakatlık yaşadı. Biz maçta olmayan, temasa dayalı olmayan sakatlıkları çok yaşıyoruz. Bu beni endişelendiriyor. Epey zamandır sportif direktörümüz bu endişelerini dile getiriyordu. Bir nebze yaptığımız yanlışları tespit ettik, onları acil gidermemiz lazım. Samandıra’nın zemininde hiçbir problem yok" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ali Koç'un açıklamaları

Yorumlar (0)
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
İmsak 06:43
Güneş 08:15
Öğle 13:04
İkindi 15:23
Akşam 17:44
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 15 33
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 15 25
6. Galatasaray 15 24
7. Alanyaspor 15 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 15 20
10. Gaziantep FK 15 20
11. Denizlispor 14 18
12. Gençlerbirliği 15 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 15 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 15 33
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 15 26
4. Ümraniye 15 25
5. Menemen Belediyespor 15 25
6. Bursaspor 15 24
7. Fatih Karagümrük 15 23
8. Keçiörengücü 15 22
9. Balıkesirspor 15 20
10. Altay 15 20
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 15 14
15. Osmanlıspor 15 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 16 32
4. Chelsea 17 29
5. Tottenham 17 26
6. M. United 17 25
7. Sheffield United 17 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 17 18
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Getafe 17 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 17 28
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 16 26
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 17 23
13. Villarreal 16 19
14. Deportivo Alaves 17 19
15. Real Valladolid 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 17 15
18. Celta de Vigo 17 14
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 17 10