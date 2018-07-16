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Ali Koç, kombine alan öğrencilerle bir araya geldi

Koç: "Gençlik tribünü büyük önem arz ediyor" İSTANBUL,() Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Öğrenci Tribünü'nden kombine almak için dün geceden stadın önünde beklemeye başlayan  sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi.  Bugün...

Ali Koç, kombine alan öğrencilerle bir araya geldi

Koç: "Gençlik tribünü büyük önem arz ediyor"

İSTANBUL,()

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Öğrenci Tribünü'nden kombine almak için dün geceden stadın önünde beklemeye başlayan  sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi. 
Bugün sabah saatlerinde satışa çıkan kombineler için dün geceden itibaren stat önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar kart başvurularını yapmaya başladı. Kombine Kart Merkezi'ni ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, taraftarların sevgi gösterileriyle karşılandı. Koç, kombine kart almak için stada gelen taraftarlarla yakından ilgilenirken, öğrencilere sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
ALİ KOÇ: "GENÇLİK TRİBÜNÜ BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR"
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Ali Koç, "Tüyler diken diken. Dün gece 600 kişi geldiler, sıraya girdiler. Hazırlıklı, kumanyayla gelmişler. Verdiğimiz sözü tutmuş olmanın memnuniyeti içerisindeyim. Çünkü ben ve yönetimim için bu gençlik tribünü büyük önem arz ediyor. Örnek bir tribün olmasını istiyorum. Centilmenlik çerçevesinde sonuna kadar kulübünü destekleyen, küfürden arınmış, önce tüm Fenerbahçelilere, sonra tüm takım taraftarlarına örnek olacak bir tribün olacağına inanıyorum. Kombineler yarı fiyatla çıktı, çok ilgi alaka var. Gençler pırıl pırıl. Heyecanlılar. Onlar bizim beklentilerimizi karşıladılar, inşallah biz de onların beklentilerini karşılayabiliriz. Güzel günler yolda" diye konuştu.

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