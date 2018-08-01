Ali Koç kale arkası tribününde taraftarlarla maç izledi

Mustafa AKIN - İbrahim MAŞE / İSTANBUL () - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Cagliari ile oynanan hazırlık maçını taraftarların arasında takip etti.

Mücadele öncesi statta bulunan taraftarların yoğun desteği ile karşılaşan başkan Ali Koç, hazırlık maçını taraftarlarla birlikte izlemek için tribüne geçti. Başkan Koç önce öğrenci tribününe yönlendi sonra migros alt tribünü orta kısmına geldi ve 'Birlikte maç izleyeceğiz' sözünü yerine getirdi. Taraftarlar; ayakta durarak maç izleyen başkanları için ''Ali Koç Başkan Fenerbahçe Şampiyon'' tezahüratları yaparak sevgi gösterilerinde bulundular.

Küfürsüz tribün isteyen Koç, tezahüratlara zaman zaman eşlik etti.

(FOTOĞRAFLI)