Ali Koç: Hocamızın isteği doğrultusunda oyuncuların listesi belirlendi

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İstanbul,() - Ali Koç, Önümüzdeki sezonun planlarının daha iyi yapılması ve daha arzulu mücadeleci takımı önümüzdeki aylarda kurmak bunun için çalışmalar görüşmeler yapılıyor. Oyuncular belirlendi. Hocamızın isteği doğrultusunda oyuncuların listesi belirlendi" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına 11 Nisan günü vefat eden Can Bartu'yu anarak başlayan Ali Koç, ''Mekanı cennet olsun kendisine yakışır bir uğurlama töreni yaptığımızı düşünüyorum. Basketbol ve futbolda ilk ve tek olan belki de hiçbir zaman kırılamayacak rekorları temsil ettikleri ve her şeyden önemlisi iyi bir insan olarak sadece Fenerbahçe'nin değil tüm spor camiasında taht kuran efsanemizi unutmayacağız. İlk yönetim kurulu toplantısında alacağımız karar ile Can Bartu'yu ölümsüzleştirmek için heykel yapmak için karar alacağız. Sizinle burada Şubat ayında buluştuğumuzda çok üzücü bir devre geçirdiğimizi ve tüm sorumluluğun bizde olduğunu ifade etmiştim. Bugün de sorumluk bizdedir. Ancak Şubat ayında konuştuğumuzda sizlere ikinci yarının çok daha iyi geçeceğini ifade etmiştim. 5 nokta atış transfer yaptığımızı söylemiştim. Daha iyi bir Fenerbahçe göreceğimizi arzu ettiğimizi ifade etmiştim. Bununla beraber ilk yarıya göre daha iyi bir puan toplamış olabiliriz ama hiçbir şey ifade etmiyor. Evet iyi çalışıyoruz iyi mental yükleme yapılıyor taraftarımız sağ olsun iyi destek veriyorlar. Alanya maçına kadar Fenerbahçe'yi yenmek daha zor oluyordu daha fazla kazanıyorduk ama Alanya maçının ikinci yarısında bu argümanları sunamıyorum. Ne yazık ki şu an istediğimiz noktada değiliz. İstediğimiz nokta bugün geldiğimiz noktada sıralamayı daha rahat yerde olup önümüzdeki sezon kullanmak istediğimiz gençlerden daha fazla yararlanmaktı. 5 maçımız kaldı tarihe kötü bir şekilde girmek istemiyorsanız bu camiayı bir nebze olsun mutlu etmek istiyorsanız son 5 maçı kazanın artık top sizde biz size inanmak güvenmek moral veririz dedik. Bu akşamda uzun süredir sahamızda yenilmediğimiz Trabzonspor'u misafir ediyoruz. Umarım bu arzu ve temenni bu maçla başlar. Alınacak pek ders çok var. Mazereti hiçbir zaman üretmedik. En önemli ders çok fazla değişikliği aynı anda yapmamız. Önümüzdeki sezonun planlarının daha iyi yapılması ve daha arzulu mücadeleci takımı önümüzdeki aylarda kurmak bunun için çalışmalar görüşmeler yapılıyor. Oyuncular belirlendi. Hocamızın isteği doğrultusunda oyuncuların listesi belirlendi" diye konuştu.

"OBRADOVİC ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR"

Fenerbahçe Beko'nun 5'inci kez üst üste Euroleague'de Final-Four'a kaldığını hatırlatan Koç, "Obradovic, ekibi ve oyuncuları sağ olsunlar bizleri gururlandırmaya devam ediyorlar. Bir kez daha, 5'inci kez Final-Four'dayız. Bu sene bu başarıları sağlarken rekor kırdık. İç sahada 15'te 15 yapan EuroLeague tarihindeki ilk takımız. 25 galibiyet alıp Final-Four'u a en çok galibiyetle giden takım olduk. Çok zor bir Zalgris deplasmanından geldik. Müthiş bir baskı vardı ama buna rağmen ciddi sakatlıklarımız oldu. Her şeye rağmen Obradovic şapkadan tavşan çıkarmaya devam ediyor. Umarım İspanya'dan kupayı getirebiliriz. Bunu söylerken Efes'e de başarılar dilemek istiyorum. Tarihte ilk defa iki Türk takımı Final-Four da olacak. Ligde de hedefimiz lider bitirmemiz söz konusu. Ligde oynadığımız son 72 iç saha maçının hepsini kazanmışız. Dolayısıyla bir kez daha Obradovic'i, oyuncuları, teknik kadroyu tebrik ediyorum. Oyuncuların çok ciddi maliyeti var. Biz yönetim olarak ekonomik şartlarımız ne olursa olsun dengeleri sağlamak durumundayız. Hiçbir yönetimin bu başarılardan geri adım atma lüksü yok. Erkek basketboldaki açığımız futboldaki açığımızın yarısına eşit değerde" ifadelerini kullandı.

"ÜNİVERSİTE KURMAK İÇİN FİNANSAL CEPHANEMİZ YOKTU"

Fenerbahçe Üniversitesi'nin yapılan iş birliği ile Ekim ayında eğitime başlayacağını belirten Koç, "Fenerbahçe Kulübü bir vakıf kurdu ve Yüksek Öğretim Kurulu tarafından üniversite kurulması sağlandı. Geçen sene eğitim vermesi planlanıyordu, yönetim değişti. Biz geldiğimizde konuyu irdeledik kontenjan katalogları yayınlanacaktı ama baktık ki elimizdeki imkanlarla Fenerbahçe'ye yakışır şartlarda eğitim sağlanamayacağını gördük. Bir üniversite kurmak için finansal cephanemiz yoktu. Üniversite için nasıl bir kaynak toplandığına baktığımızda 1.4 milyon toplandığını gördük. Eski yönetim için Vefa Küçük dışında bir lira bağış yapan yoktu. Bizim o sene üniversiteyi hayata geçirmemiz söz konusu değildi. Üniversite faaliyetlerine başlayamadığımız tarihte vakfa vakfettiğiniz tarihte başlayamazsanız hami üniversiteye devri söz konusuydu yani Boğaziçi Üniversitesi'ne. Mevcut şartlara bunu kendimizin yapması uygun değildi. Hami üniversiteye devretmek de olmazdı. 3'üncü seçenek olan iş birliği üzerinde yoğunlaştık. Bu arada bizimle pek çok iş birliği yapmak isteyenler oldu. Medicana Grubu ile işbirliği yapmaya karar verdik. Yaptığımız iş birliği anlaşması ile Eklim ayında Fenerbahçe Üniversitesi eğitime başlayacaktır. Ataşehir'de bulunan binamızda faaliyete geçecektir" diye konuştu.

"DAVA İLE İLGİLENMİYORUZ ALGISI YARATILDI"

3 Temmuz davası ile ilgili de konuşan Koç, "Üzülerek görüyorum ki sanki biz bu dava ile ilgilenmiyoruz algısı yaratıldı. Biz tribünlere oynamadan hukuki boyutta her konuyu yürütüyoruz. Ne yazık ki 2 dava da yeterince hızlı devam etmiyor. Son haftalar ile yaptığımız görüşmelerde beklentilerimiz bir nebze olun iyi seyretmeye başladı. 2019 sonuna kadar kumpas davası sonuçlanacağı yönünde geri dönüşler aldık. Bizim kulüp olarak müdahil olmadığımız için duruşmalarda aktif olabileceğimiz söz konusu değil. Dahil olan kişiler de kendi avukatları ile takip ediyorlar. Bu hafta sürecin hızlanması için müdahil olan avukat ve eski yönetim kurulu üyelerimize yazı yolladık. Ancak 2 davanın da bu kadar yavaş ilerlemesi mantıkla izah edilebilecek bir şey değil. Fenerbahçe'nin itibarının geri iadesi bu yaşananlar sonrasında resmiyete kavuşması anlamında gerekmektedir" dedi.

