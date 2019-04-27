Ali Koç: Eski yönetici haciz işlemleri yolladılar diyor ya car car, onlar bize de geldi (YENİDEN)

"Dışarıdan asıp kesmek, ahkam kesmek kolay"

"Seçim tam zamanında olmuş"

"FENEROL büyük bir planın küçük bir adımıdır"

"12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece iftar sahur arasında bir program yapacağız"

Mustafa AKIN - Kaan ÜLKER / İstanbul,() - Ali Koç, ''Eski yönetici haciz işlemleri yolladılar diyor ya car car, onlar bize de geldi. Biz bunları savaşarak kavga ederek 1 seneye yaydık ve faizi yüzde 22 ye indirdik'' dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Nisan ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Kulübün içinde bulunduğu sürdürülemez mali yapısı ve ekonomik yapının düzlüğe çıkması için başkanlığa aday olduğunu ve bunu her yerde dile getirdiklerini söyledi. Yönetim olarak 2 döneme ihtiyaç olduğunu da söyleyen Ali Koç, bu gidişatı düzlüğe çevirmek için 4 ayaklı bir strateji planladıklarını dile getirdi.

Finansal yapıdaki bozukluk için yola çıktıklarını ve görevi devraldıklarını dile getiren Ali Koç, ''Bazı kesimler bizi enkaz edebiyatı yapmakla suçluyor, bunu şiddetle reddediyorum. Bizim sorumluluğumuz sizlere doğruları aktarmaktır. Bu zamana kadar sizlere ne söylendiyse onları alıp kabul etmişsiniz ama işin alsı öyle eğil. Camianın içinde olduğu durumu en şeffaf haliyle aktarmaya gayret gösterdik. Dışarıdan asıp kesmek, ahkam kesmek kolay ama ben seçim süreci boyunca dedim ki; bazen kazanıp kaybedersiniz bazen de kaybedip kazanırsınız'' diye konuştu.

"SEÇİM TAM ZAMANINDA OLMUŞ"

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde seçimin tam zamanında yapıldığını aktaran Ali Koç, ''Seçim 3 veya 6 ay sonra olsaydı da camianın ne durumda olduğunu anlayabilseydiniz. Seçim tam zamanında olmuş. 2 döneme ihtiyacımız var dememizin nedeni bu olayı düzlüğe çıkarabilmek içindi'' şeklinde konuştu.

"ESKİ YÖNETİCİ HACİZ İŞLEMLERİ YOLLADILAR DİYOR YA CAR CAR, ONLAR BİZE DE GELDİ"

Yönetim olarak 2 döneme ihtiyaçları olduğunu anlatan Koç, "Bu gidişatı düzlüğe çevirmek için dört ayaklı bir stratejimiz var. Hemen, acilen kısa vadede 2-3 ay içerisinde mevcut hükümlülükleri yerine getirebilmek nefes alabilmek için sıcak para ihtiyacımız vardı. İkinci aşamada kitlesel destek kampanyası. Söylemesi basit ama gerçekleştirmesi kolay değil. Birinci aşamayı gerçekleştirdik. Fenerbahçe Spor Kulübü'ne Türkiye tarihinde hiç görülmemiş bir hibe yapıldı derneğimize. Dernek sermaye artırımı yaptı. Küçük hissedarlarımız yüzde yüz katkı sağlayarak sıcak para girişini arttırdılar. Düşük maliyetli yeni kredi sağladık ve yeni sponsorluklarla 122 milyon Euro'luk giriş sağladık kulübümüze. Bunu yaparken mali tedbirleri de aldık. Biz geldiğimiz zaman 97 milyon liralık, 100 gün içerisinde ödenmesi gereken factoring borcu vardı. İş o kadar bitmişti. 52 lira harcamak için 48 lira maliyeti olan factoringler yapılmış ve bu insanlar haciz işlemlerine başladılar. Eski yönetici haciz işlemleri yolladılar diyor ya car car, onlar bize de geldi. Biz bunları savaşarak kavga ederek 1 seneye yaydık ve faizi yüzde 22 ye indirdik. Eski yönetimin davalarını da kaldırdık ve bir de çıkıp konuşuyor. İstediği zaman kamuoyuna açık yerde konuşmaya hazırım. Her ay 75 milyon-100 milyon açığımız var. Gelir görünen rakamların çoğu bankaya gidiyor. Marttan sonrasını göremiyoruz dedik ve öyle oldu. Biz geldiğimiz zaman bizim sağladığımız sıcak paranın bir kısmı eski yükümlülüklere gitti. Bizden önce 14.5 milyon Euro futbolcu maaşı vardı. Biz gelir gelmez bunu ödemek zorunda kaldık. Vergisi, menajerdi 42 milyon Euro geçmiş dönemden kalan yükümlülükleri getirmek zorunda kaldık. Keşke gelip buraya konuşsalar, bizim dediklerimizin yalan olduğunu söyleseler" dedi.

"FENEROL BÜYÜK BİR PLANIN KÜÇÜK BİR ADIMIDIR"

Başkan Ali Koç, FENEROL projesi hakkında yaşanan olaylar ile ilgili de konuştu.

Ali Koç, ''Bu proje futbol takımı kötü gidiyor diye devreye alınmış bir proje değildir. Bu büyük bir planın küçük bir adımıdır. Bizim hedeflediğimiz rakamlar telafi edilemeyen rakamlar. Ulaşsak dahi nefes aldıracak bize kısa vadede. Bu önceden belirlenmiş planlanmış tasarlanmış binlerce gönüllünün sahiplendiği bir kampanyadır. Aslında biz buna teşebbüs bile etmememiz gerekirdi. Başka kulüplerin destek kampanyalarını gördüğümüz zaman yanına yaklaşmamamız gerekirdi. Ama bu işe girdik. Haritamız stratejimiz olduğu için girdik ama daha da önemlisi biz biliyoruz ki biz Fenerbahçe'yiz. Söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman Fenerbahçelilerin maddi ve manevi fedakarlıkları hiçbir camia ile kıyaslanamaz" diye konuştu.

"12 MAYIS'I 13 MAYIS'A BAĞLAYAN GECE İFTAR SAHUR ARASINDA BİR PROGRAM YAPACAĞIZ"

FENEROL kampanyasında 22'nci günde olduklarını ve kendileri açısından son derece motive edici bir süreç olduğunu kaydeden Ali Koç, ''Miktar olarak bir rakam vermeyeceğim. 12 Mayıs'ı 13 Mayıs'a bağlayan gece iftar sahur arasında bir program yapacağız. Bu kampanyada 500 bin kişiye varmak üzereyiz. Sizlerden ricam 'mali kurtuluş savaşı' olarak adlandırılan sürece; FENEROL kampanyasına destek olmanız ve etrafınıza yaymanız gerekiyor. Basketbol maçına giderken destek olmak isteyen bir üyemiz beni çekti kenara 'internet falan beni ne uğraştırıyorsunuz' dedi. Böyle bir sıkıntınız varsa telefon edin geri kalanını bize bırakın biz size ulaşacağız. Bu projenin çok da önemli bir rolü var. Şampiyonlar Ligi'ne katılımı doğrudan etkilemektedir. UEFA ile 2016 yılında 3 yıllık bir anlaşma yaptık 2019 yılında bitiyor. Bizim en fazla 30 milyon Euro zarar etmemiz gerekiyor. Bunun üstüne çıktığımızda çeşit çeşit yasaklar cezalar var. 31 Mayıs'a kadar ne kadar destek toplasak bunları gelir olarak yazdırabiliyoruz. Devletimiz, hükümetimiz bir inisiyatif kullandı. Doğru yapıldı ama yanlış yerlere çekildi. Devlet bunu gördü. Bu gidişatın iyi olmadığı gördüğü için TFF ve Ziraat Bankası önderliğinde Süper Lig'deki takımların borç yapılandırması için bir proje başlattı. Bu bizim mali özgürlüğümüz için çok önemli'' diye konuştu.



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