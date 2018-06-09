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Ali Koç destek istedi, İzmir’de taraftar harekete geçti   

İzmir Fenerbahçeliler Derneği, yeni başkan Ali Koç'a ve kulübe ekonomik alanda destek olmak için kenetlendi. 

Ali Koç destek istedi, İzmir’de taraftar harekete geçti   

İzmir Fenerbahçeliler Derneği, yeni başkan Ali Koç'a ve kulübe ekonomik alanda destek olmak için kenetlendi. 

İzmir'de yaşayan sarı-lacivertli taraftarlar Fenerium mağazalarından birkaç saat içinde on binlerce liralık lisanslı ürün satın aldı. İzmir Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cem Çalışkan'ın, "Feneriumlara gitmenin tam zamanı şimdi" açıklamasıyla harekete geçen Fenerbahçeliler, Forum Bornova AVM'deki Fenerium mağazasını akın etti. Mağazanın raflarını adeta boşaltan taraftarlar kulübe katkıda bulundu. 

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, "Çorbada herkesin tuzu olacak" sözü üzerine harekete geçtiklerini belirten Cem Çalışkan, "Sadece bu mağazada değil İzmir'deki diğer mağazalarda da aynı izdiham yaşanıyor. Kampanya tüm raflar boşalıncaya kadar devam edecek. Tüm İzmirli Fenerbahçeli dostlarımızın kampanyamıza desteklerini bekliyoruz. Şanlı Fenerbahçe'mizi hep beraber eski görkemli günlerine kavuşturacağız" diye konuştu. 

Dernek üyeleri 3 Temmuz sürecinde büyük zarara uğrayan kulüpleri için yine benzer bir organizasyon düzenlemiş ve hatırı sayılır bir bilançoyu kulübün kasasına koymasını sağlamıştı. 

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