Ali Koç, Büyük Kulüp'te Fenerbahçelilerle buluştu

Haziran ayında yapılacak Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul hazırlıkları için temaslarını sürdüren Ali Koç, Büyük Kulüp Genç Girişimciler ve İş Hayatı Komitesi'nin davetlisi olarak Büyük Kulüp Üyeleri ile bir araya geldi. Büyük Kulüp Divan Başkanı, Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Metin Aşık'ın da konuklar arasında olduğu buluşma, Ali Koç'un kısa bir konuşması ile başladı.

Afrin şehitlerini anarak sözlerine başlayan Ali Koç "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Allah Türk Silahlı Kuvvetlerimize güç versin. Bu olaylar olunca konuşacağımız, söyleyeceğimiz her şey yüzeysel kalıyor" dedi.

Büyük Kulüp Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Kefoğlu ve Oktay Yılmaz'ın moderatörlüğünde soru cevap şeklinde devam eden etkinlikte Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç davetlilerin kendisine yönelttiği sorulara yanıt verdi.

Daha 30'lu yaşlarımda 50 yaşında Fenerbahçe'ye başkan olacağım dediğini anlatan Ali Koç, "Fenerbahçe için bir yola çıktık. Allah utandırmasın. Seçildiğim takdirde insanların alışık olduğu profilden bir nebze farklı olacağız. Şu anki yönetim anlayışı çok kısa vadeli, günü kurtarma odaklı. Benim hedefim ise kalıcı ve sürdürülebilir başarı ve mali yapı. Başkan olduğum takdirde Vehbi Koç'un söylediği bir söz vardır; "en önemli varlığım insan sermayem" diye. İşte bu bakış açısıyla kulüpleri günlük anlayışla yönetmek değil, başarıyla yönetecek en iyi profesyonelleri bulup onları denetleyecek sistemi kuracağız. Herkesi dinleyip en doğru kararları bu doğrultuda en son vermek" diye konuştu.

Son dönemlerde kulübe üyeliklerin arttığını ifade eden Koç, "Kulübümüze üyelikler son dönemde arttı. Değişim için bir ümit var. Fenerbahçeli artık değişim istiyor, ümidi de bende görüyor. Fenerbahçe üye sayısı ne kadar artarsa bağımsızlığımız o kadar garanti altına alınmış olur. Gerek üye yapımızla gerek mali yapımızla biz her anlamda bağımsız olmalıyız bunun için de kulübümüze üyelik çok önemli" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe başkanı olması halinde kulübün stratejik dönüşümüne dair altı maddelik bir planı olduğunu ifade eden Ali Koç, "Bunlar Camianın Kenetlenmesi, Mali Yapı, Sportif Başarı, Çağın Şartlarına Uygun Yönetim Vizyonu, Öncü ve Lider Bir Fenerbahçe, Toplumsal Fayda Sağlamada Öncü Bir Kulüp olarak sıraladı. Mali yapıya dair detaylı rakamları konuşmanın yeri burası değil diyerek bu konuşmaların kulübün kendi toplantılarında yapılması gerektiğini vurgulayan Koç, sözlerine "şu anda mali yapımız sürdürülebilir durumda değil; büyük kulüplerin doğru yönetilirse kendi kendini finanse edebilir duruma geleceğine inanıyorum. Başkan olursam Fenerbahçe'ye hatırı sayılır bir sermaye girişi yapacağım" şeklinde konuştu.

Asıl işlerinin seçildikten sonra başlayacağını ifade eden Ali Koç, "Asıl iş seçildiğimiz taktirde başlayacak ve Fenerbahçe için bir seferberlik başlatacağız. Ve herkesin bu çorbada tuzu olacak. Herkes elini taşın altına koyacak. Ve başarırsak hep birlikte başaracağız. Hayalimdeki bir şey de Fenerbahçe'nin sosyal sorumlulukta da şampiyon olması. Fenerbahçe bu görevi başarabilecek güce sahip. Öyle bir proje hayata geçirmeliyiz ki Davos'ta bir spor kulübünün bu adımı konu edilsin, tüm dünya duysun. Seçilirsek işte bunları başarmak İçin çalışacağız" dedi.

Ali Koç, Bir kez daha dile getirmek istiyorum: Ben Fenerbahçelilere her şeyi yapacağımın sözünü veremem ama seçildiğim takdirde söylediğim her şeyi yapacağımın sözünü veriyorum."

Kongrede aday olabilmesi için gerekli olan imza beyannameleri konusunda soruya da cevap veren Koç, "Herkes biliyor ki Ben 200 imza için seferberlik başlatmadım. Kişisel verilerin korunması kanunundan dolayı üyelerimizin bilgilerine ulaşamadık. Bunu duyan kongre üyelerimiz bize binlerce mail atarak bilgilerini yolladı ve biz ne gerekiyorsa yapmaya hazırız diye sordular. Biz de bunu tabandan başlayan bir kitlesel harekete çevirelim dedik ve imza seferberliği başlattık. Değişimler bazen tavandan tabana olur bazen ise tabandan tavana. Bizimkisi tabandan başlayan bir hareket" diye konuştu.

Başkan adaylığım için atılan imza sayısı çığ gibi büyüyor diyen Ali Koç. "İnsanlar içinde oldukları süreci sahipleniyorlar. Herkese çok teşekkür ediyorum. İmza vermek için çekinenler var, isimleriniz tamamen saklı kalacak. Bu binlerce imza bizim için bir motivasyon kaynağı oldu. Bu değişim hareketini kuvvetlendirmek, gücümüze güç katmak isterseniz siz de imza verebilirsiniz"

Bugüne kadar organizasyonlara hep davetli olarak katıldıklarını ancak bu sefer kendi organizasyonlarını düzenleyeceklerini ifade eden Koç, "18 Şubat'ta ilk kez kendi davetlerimize başlıyoruz. Sitemiz www.fenerbahceliyiz.net'e girip bilgilerinizi bırakırsanız size de buluşmalarımızın bilgisi gelecek. Call center kurduk, sizleri yakında arayacaklar. Özetle söyleyecek olursam çalışmalarımızı hızlandırdık. İnsanların kayıtsız şartsız bizi desteklemesi sorumluluğumuzu arttırıyor. Gece yattığımda bunu düşünüyorum. Bu sorumluluğun karşılını vermek için çok çalışmamız gerekiyor. Omuz omuza hep beraber başaracağız" dedi.

Seçimin sonucunda kazananın Fenerbahçe olmasını istediğini vurgulayan Ali Koç, "Bir cümlemi hiç ilgisi olmayan başka yerlere çekmek istediler, saha için söylediğimi iddia ettiler ama ben en başından itibaren aynı şeyi söylüyorum: Kazanmak için her yolun mubah olmadığı, şeffaf, adil, demokratik bir "seçim süreci" olmasını diliyorum, diye. Kim kazanırsa kazansın, sonuçta kazanan Fenerbahçe olsun, diyorum. Bu cümlemin başka yerlere çekilmesini iyi niyetli bulmuyorum. İşimle ilgili hem başkanlık hem Koç Holding'i bir arada nasıl yönetebileceğimi soranlara için ise Ali Koç: ilk etapta tüm yoğunluğumu Fenerbahçe'ye vereceğim. Koç Holding kişilere bağlı olmayan kurumsal bir yapı. Ne bir profesyonele ne de bir aile ferdine ihtiyaç olmadan yönetilebilir" ifadelerini kullandı.

Ali Koç son olarak, "Yönetim kurulunu son güne kadar açıklamayacağım diyen Koç, yönetim kurulumdaki insanlar ateşten gömlek giyecekler. Onları şimdiden kamuoyu ile paylaşıp yıpratılmalarına izin vermeyeceğim. Seçime kadar sadece beni yıpratsınlar" dedi.

