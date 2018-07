Ali Koç: "Bu kadarını da beklemiyorduk" (3)

İSTANBUL,() -

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya seslendi.

Koç, Fenerbahçe Kongresi'nden bu yana neler olduğunu ve Fenerbahçe'yi gelecekte nelerin beklediğini, planlanan yol haritasını ve amatör branşlardaki son durumu FB TV'de açıkladı. Başkan Koç'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Kampanya süresinde şeffaf olunmamasıyla ilgili şikayetlerimi dile getirmiştim. Seçildiğimiz taktirde şeffaf olacağız demiştim"

"Seçim öncesinde Fenerbahçe tarihi bir seçim yaşayacak demiştik. Katılım sayısıyla, statta yapılmasıyla tarihi bir seçim olacak demiştim. Türkiye'nin büyük bir kısmına hitap eden bir seçim oldu. Bir taraf farklı kazanacak demiştim, öyle de oldu. Kimse de bu kadar farkı beklemiyordu"

"Geldiğimiz noktada Fenerbahçe camiası bir değişiklik istiyordu"

"En büyük transferimiz felsefe değişikliği olacak demiştim"

"Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Sadece Fenerbahçe'nin değil Türk futbolunun içinde olduğu durumun sürdürülemeyeceğini söylemiştim. Sürdürülemez derken, mali durum, Avrupa ile rekabet yönünden sürdürülemeyeceğini ifade ettik"

"İlk geldiğimiz gün gördük ki banka hesaplarımızda bir kuruş yoktu. Bankalar, faktoring şirketleri kapımıza gelmeye başladılar. Toz pembe bir dünya beklemiyorduk ama bu kadarını da beklemiyorduk. Kimse ile hesaplaşmak için buraya gelmedik. En büyük vefayı Fenerbahçe hak ediyor. Bazı yapamadığımız durumları neden yapamadığımızı herkesin bilmesi gerekiyor.

"Biz fedakarlık yapacağız dedik. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. O fedakarlık da ciddi bir kaynak girdisi. Borçların yapılandırılması. Biz bunu yaparken taraftarlarımızdan bir şeyler istedik. Taraftara Fenerium'a hücum edin dedik, ettiler. Forma satışında rekor dedik, oraya doğru gidiyoruz. Kombineleri alırken transfer ve Avrupa kurası beklemeyin dedik, büyük bir ilgi oldu. Camiamızın bize ses verdiğimizi ve beklentilerimizi karşıladıklarını görüyoruz"

"Biz gelir gelmez 2 alanda denetim başlattık. Biri mali denetim, biri hukuki denetim. Hukuki denetimi birazdan sunacağım, mali denetim Ekim başında sunulacak"

"Biz genel kurulda neyi ibra ettik. Bunu anlamak ve anlatmak kolay değil. 30 Nisan 2018 tarihiyle ibra edilen rakamlar. Ancak bunlar bütün rakamları göstermiyor. Bu rakamların içinde Futbol A.Ş. ve derneğimiz içinde yer alan 10 şirketin mali tabloları içermemektedir"

"Bizim borçlarımız 3.2 milyar TL. O günün kuruyla bu rakam 621 milyon Euro'ya denk geliyor. 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken borç ise 2.2 milyar TL. 2.2 milyarlık TL 1 yılda ödenmesi gereken borcun biz geldiğimiz dönemde 820 milyon TL'lik kısmı Haziran ve Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu. 800 milyonun 270 milyonu biz gelir gelmez Haziran ayında ödenmesi gereken borçlardı"

"Gereken desteği vermeyip üstümüze gelen firmalarda var. Biz de bunlarla mücadele etmeye karar verdik. İsterlerse haciz işlemlerini başlatsınlar. Biz parayı ödemeyeceğiz, etmeyeceğiz demiyoruz. Zaman istiyoruz. Bunlarda

usulsüzlük var. Bunlardan 2 tanesi bu işi çok farklı yerlere götürdüler, biz de Fenerbahçe olarak farklı bir duruş sergileyeceğiz"

"38 milyon Euro'luk bir sportif borç var. Futbol, basketbol, voleybol gibi sportif branşlardan gelen borçlar. Bunun büyük kısmı futbola ait. Bu 141 milyonluk borçtan 81 milyon geçen sezondan kalan futbolcu borçları. 18 milyonluk borç ise geçtiğimiz sezondan menajerlere kalan borç"

"UEFA'dan temiz kağıdı alabilmek için futbolcularımıza olan 15.5 milyon Euro'luk borcu ödedik. Tüm branşlarımıza ödemeleri yapmak için elimizden geleni yapacağız"

"Futbol A.Ş'nin tribün, loca, yayın gelirleri var. Spor Toto hak ettiğiniz gelirler var. Fenerium'unda ciroları var. Biz 2021 yılına kadar tribün, kombine gelirlerimiz, 180 Milyon TL'si bir finans kuruluşuna temlik edilmiş. TFF yayın gelirler ve kombine gelirlerimiz de 2023 yılına kadar temlik edilmiş"

"Gayrimenkuller üzerinde 1.4 milyar TL'lik ipotek var. Finansal kurumlara da toplam borcumuz 1 milyar 770 milyon TL. Bu borcun yıllık finansman maliyeti 450 milyon TL. Bu, her sene ödememiz gereken faiz gideri. Yıllık ciromuzun %50'sinin üzerinde"

"Fenerbahçe Futbol A.Ş'nin sahip olduğu hisse oranı %67,07. Ancak bunun %38.83'lük bölümü bankalara rehin edilmiş durumda. Futbol A.Ş'nin hissesi şu an %36,24. Bankalara temlik edilen borçları ödeyemezsek Fenerbahçe Spor Kulübü, hakim ortak pozisyonunu kaybedecek"

"Hukuki anlamda 88 tane davamız var. Bunların 22'si Futbol A.Ş. de 66'sı da derneğimizde. İnşallah bunlar kulübümüzün lehine sonuçlanır. Oradan bir yük daha taşımayız. Bunlar futbolculara olan borçlar, ayrılış ya da ayrılamayış biçimleriyle ilgili"

"Benim şahsen gelip hissedar olacağım söylenmişti. Sermaya artırımı en iyi şartlarda 5-7 hafta sürecek. Bunun için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile muhtelif görüşmelerimiz oldu. SPK'nın onayını bekliyoruz. Sermaye artırımının ardından gelmek istediğimiz nokta 98 milyon 980 bin"

"Fedakarlık dedik yaptık. Diğer yatırımcılardan rica ediyorum. Bu kaynak girdisi bize sadece nefes aldıracak. Bununla bütün problemler çözülmeyecek. Hep beraber çözeceğiz demiştim. Seferberlik ilan edeceğiz demiştim. Burada küçük hissedarlarımız bize kızabilir. Hisse fiyatları düştü diye. Kısa vadede olumsuz gibi gözükse de çok daha sağlıklı maddi bir konuma getirebilmek amacımız. Tüm yatırımcıların kazanacağı bir ortama getirmek en büyük arzumuz"

"İlave kaynaklar için ne yaptık. İlk aşamada iki tane 50 milyon Dolar'lık konu için düğmeye basıldı, tamamlanması bekleniyor. Acil ihtiyaçların karşılanması için Yönetim Kurulu'nun kefil olduğu 50 milyon Dolar'lık bir kredi alıyoruz. Türkiye'den anlaştığımız bir bankadan alacağımız düşük faizli bir kredi. Bunun oluru %50'lerde. Çok daha düşük faizli 120 milyon Dolar'lık kredi. Bunu becerebilirsek çok çok daha tasarruf sağlayacağız"

"Reklam ve sponsorluk gelirleri üstünde çalışıyoruz. Bağlantı kurduğumuz olanlar var. Kuracağımız olanlar var. 20 milyon Dolar'lık bir sponsorluk garantiledik. Aldığımız sponsorluklar çerçevesinde biz dünyada 25'inci kulübüz. Hedefimiz 3 senede 15'inci sıraya getirmek"

"Şuanda günü kurtarmaya çalışıyoruz. En büyük tenkit ettiğim şey buydu. Daha az sponsorla, çok daha uzun vadeli, kazan-kazan ilişkileri üzerine sponsorluk inşaa etmek istiyoruz"

"Türk futbolunda transfer yatırımları 'Bu sene şampiyon olayım, bakarız' şeklinde. Beşiktaş bu sarmaldan çıktı. Son yıllarda oyuncu satışında iyi işler yapıyorlar"

"Futbolcuların piyasa değeri yüzde 33 düşmüş. Son 13 yılda 105 milyon Euro'luk satış yapmışız. 286 milyon Euro'luk alım yapmışız. 181 milyon Euro'luk bir zarar. 13 senede 286 milyon Euro harcamışız. Bu 13 senede en yüksek 195 Milyon Euro'ya çıkmışız değer olarak. 90 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya düşmüş takımımızın değeri. En yaşlı yabancıların oynadığı bir ligiz. En az öz kaynağından bir ligiz. Bu sürdürülemez. Fenerbahçe bu sarmalın içinden bir şekilde çıkmak zorundadır"

"2015-16 yılında pahalı oyuncuları alıyoruz. Bize geldikleri zaman biz oyuncuları istediğimiz gibi oynatamıyoruz. Ne hikmetse bizde değerleri düşüyoruz. Ya mecburen ya tercihen değişim diyordum burada her ikisi de geçerli"

"Stadımızda 48 bin 30 koltuk var, kontenjanları düştüğümüz zaman satılabilir bilet sayımız 40 bin 444. Biz 38 bin 716 kombine sattık. 1728 satılabilir bilet kaldı, 1489 tanesi öğrenci tribününde, öğrenci tribününü çok önemsiyoruz, hala biletlerimiz var burada"

"Tüm bunların dışında tüm statta satabileceğimiz 239 adet koltuk kaldı. Ne bir transfer yaptık ne bir başarı var ama zaman zaman geceden kuyruğa girip bunu başaran taraftarımıza çok çok teşekkür ediyorum bir kez daha. Bir söz vereyim. Öğrenci tribününde sezon başındaki bir haftada yönetim kuruluyla birlikte bir maç izleyeceğiz"

"Satılan forma adetleri 2016-17 yılında ciddi düşüşler olmuş. Önümüzdeki yıllarda rekor satışlar yapacağız. Geçen sene ilk 5 günde 20 bin satış yapmışken, 41 Bin forma satışı yaptık"

"TFF cezalarına gelmek istiyorum. Geçen sezon 43 maç oynamışız. Bunların 28'inde ceza yemişiz. Toplamda 4.7 milyon TL'lik ceza yemişiz. 24 bin forma demek. Formadan yaptığımız kar olarak bakarsınız 52-53 milyon demek. Kafa kafaya vererek başarabileceğimiz her yerde söylüyorum. Bu 4 milyonun 1.7'si Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında yediğimiz ceza. Saha içinde de dışında da örnek kulüp olmak istiyoruz. En fazla seyircisi olan takımlar arasında bulunan Fenerbahçe, en az ceza alan kulüp olmalıdır. Ülkeyi ayrıştırmada futbol başta gelmemeli. Tribünlerdeki yaşananlar böyle sürdürülemez. Çocukları, aileleri tribünlere çekmek istiyorsak bu konuyu halletmemiz gerekiyor. Tüm enerjisini takıma veren, tüm enerjisi takım için harcayan taraftara sahip olmak. Bunun için bu cezalardan uzak durmamız lazım. Kendimize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi başkasına yapmamız gerekiyor. Takım 3-0 öndeyken başka bir takıma küfür edilmesini hazmedemedim. Çünkü benim ve arkadaşlarımın hayal ettiği Fenerbahçe, Türkiye'ye örnek olacak, herkesin beğenisini kazanacak bir Fenerbahçe"

"FFP, aslında Türk kulüpleri için bir fırsattır. Doğru kullanıldığı taktirde netice vermektedir. FFP, giren tüm kulüpler doğru istikamete gidiyorlar. Doğru, sağlıklı bir konuma gelebiliyorlar. Bugün bir gerçek var ki Türk takımları FFP'den nasibini aldı. Biz de bunlardan biriyiz"

"30 milyon açığımız şu an var. Bu, seneden de 30 milyon zarar edeceğiz diyelim. Gelecek sezon 30 milyon Euro kar edebilelim ki bunu dengeleyelim"

"Gelecek sezon şampiyon olsak da olmasak da FFP tehlikesi bizi bekliyor. İlk senesinde gereklilikleri tutturamadığımız için yeni yaptırımlar getirmişler. Denk hesap kuralına uymadığımız için bu sezon da kısıtlamalar devam ediyor. Bir taraftan gelir gider de eksi 30'dan fazla olmaması lazım. 25 oyuncu yerine Avrupa'da 23 oyuncu bildirebiliyoruz. Gidip derdimizi anlatmamız lazım. Türk spor kulüpleri sıkıntılı durumda. Aramızda en iyi durumdaki Beşiktaş. Çünkü satabilecek oyuncuları var"

"Ferdi'yi hocamız bilhassa istedi. Birkaç tane de tecrübeli oyuncu almamız gerektiğini biliyorum. Bu sene en büyük transferimiz taraftarımız. Bu taraftar bu camiayı ayağa kaldıracak. Sözlerin gerçekleşmesi bu taraftarla olacak. Bizim ne kadar büyük bir yük taşıdığımızın farkındalar. Biz mücadeleye girdiysek, her türlü mücadeleyi her anlamda vermeye hazır olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Biz buraya her türlü riski alarak girdik. İnşallah bu işin içinden hep birlikte çıkacağız"

"Üniversite işinin ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Herkes Eylül ayında Fenerbahçe Üniversitesi'nin açılmasını beklerken biz Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) gidip erteleme istedik. Üniversite için Ataşehir'de bir bina kiralamışız. Yıllık 16 Milyon TL kirası var. 10 yıllık taahhüt vermişiz. 160 milyon TL"

"Yönetim üniversite kuracağından bahsediyor. Aziz Yıldırım '80 tane iş adamıyla görüştüm, 20'sine gittim, 60'ına mektup yazdım yazıklar olsun kimse yardımda bulunmadı, sadece halk katkı verdi' demişti. Kendisi ve yönetiminden hiç kimse de yardımda bulunmamış"

"Altyapı konusunda düşüncelerimi biliyorsunuz. Mevcut imkanlarımız yeterli değil. Altyapı olmazsa olmazımız. Uzun vadede meyve veren bir konu. Önümüzdeki yıl içerisinde 5-6 sahadan oluşan bir akademiyi hayata geçirmek istiyoruz"

"Fenerbahçe artık para için gelinin bir kulüp olmamalıdır. İyi oyuncuların, rol model olacak oyuncuların sadece sahada değil, örnek olacak karakterde oyuncuları alma düşüncesi içinde olmalıyız"

"3 Temmuz kumpasını bize yapan kişilerin duruşmaları başladı. 2 avukatımız bu konuyu 1'e 1 takip halindeler. Bizi asıl ilgilendiren Yargıtay'daki kararın çıkması. 3 Temmuz davasında Yargıtay kararı niye bu kadar sürüncemede bırakılıyor, anlamıyorum. Hukuki süreç sonuçlanmadığı için tazminat süreci de başlayamıyor. Belki o süreci bizler başlatacağız ama sonunu gören bizler olmayabiliriz. 4-5-6 yıl sürebilecek davalar bunlar. Bu camiaya yeterince haksızlık yapıldı, artık kulübümüzün hakkının verilmesinin zamanı gelmiştir"

"Stat bizim değil. Bizim olmayan stadı nasıl satacağız? Söylenenler hep stadı satacağımız. Böyle bir çalışmamız söz konusu değil. İlerleyen dönemlerde stadı satmak, taşımak isteyen olursa da, buna ilk biz karşı çıkarız. Her zaman dediğim gibi biz spor kulübüyüz, gayrimenkul şirketi değiliz. Bizim şu aşamada büyük bir gayrimenkul satma gibi bir niyetimiz yok. Zaten bütün gayrimenkullerimiz ipotekli"

"Güya Sina Afra Trabzonsporluymuş. 3 Temmuz'da Trabzonspor'u desteklemiş. Ben de onu yönetimime almışım. Bu Sina Afra'nın şirketinde çalışan daha sonrasında ise o veya bu nedenle arası açılan bir kişinin iddia ettiği ve yaydığı bir olay. Sina Bey, Trabzonspor Şampiyonlar Ligi'ne alındığında iki tane tweet atmış. Başarılar dilemiş bir arkadaşına. Bence safça atılan bir tweet. Eminim kendisi de şu an hata yaptığını düşünüyordur ama hata varsa milliyetçi duygularla yapılmıştır. Sina Afra iyi bir Fenerbahçelidir. Ailesi de iyi bir Fenerbahçelidir."

"Ben insanları kandırmışım gibi konuşuluyor. Sina Afra'yı yönetime almayacağım demişim ama sonradan almışım. Hayır, almayacağım dedim ve almadım. Ben yalan söylemedim. Yönetimime almadım. Derneğe değil, Sportif A.Ş'ye alındı. Sina Afra alanında uzmandır. Sina Afra'nın Fenerbahçeliğinden şüphe ediyorsanız, benim de Fenerbahçeliliğimden şüphe edebilirsiniz"

"Şampiyonlar Ligi'nde de en zor kurayı çektik. Evet bu seviyede oynayacaksak böyle takımları yenmemiz lazım. Yenebileceğimize de inanıyorum ama hazırlık dönemi geçirmemiz gerekiyor. Oradan iyi bir sonuçla gelirsek taraftar Benfica'yı bu stattan çıkarmaz. Benfica eski Benfica değil. Fenerbahçe yeni bir Fenerbahçe. Fenerbahçe, Benfica ile de sorunları ile de baş edebilir. Bu kulüp için tünelin sonunda her zaman ışık olmuştur. Seçim kampanyasında dediğim gibi bizde helva yapacak malzeme var. Hep birlikte üst üste koyarak yapacağız"