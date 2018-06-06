Ali Koç: "Bu gibi toplantıları daha sık yapmalıyız"

"Saha içinde kora kor rekabet, saha dışında yapıcı rekabet"

Serhan TÜRK - İSTANBUL,()

Türk futbol camiasının önde gelen isimleri, Kulüpler Birliği Vakfı'nın iftarında buluşurken, iftar yemeğinde yerini alan Fenerbahçe Kulübü'nün yeni başkanı Ali Koç yemek çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile bir araya geldiniz. İki kulüp arasındaki diyalogların sizin gelişiniz ile birlikte daha iyi olmasını bekliyoruz, bu konuda neler söyleyebilirsiniz" sorusuna yanıt veren Ali Koç, "Bu soruyu sormak zorunda kalmanız bile işin ne kadar garip olduğunu gösteriyor. Fikret başkana çok teşekkür ediyorum, bizi ağırladığı için. Çok güzel sohbet ettik. Bu gibi toplantıları daha sık yapmalıyız. Size de hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.

"SAHA İÇİNDE KORA KOR REKABET, SAHA DIŞINDA YAPICI REKABET"

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin uzun süredir Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına başkan nezdinde katılmaması üzerine gelen bir soruya, "Biz yola çıktığımızdan beri aynı şeyi söylüyoruz. Saha içinde kora kor rekabet, saha dışında yapıcı rekabet. Niye yapıcı rekabet? Birbirimizi ilgilendiren bir konu. Bu işin değerini artırmak, seyir zevkini artırmak, marka değerini artırmak, dünyada daha tanınır hale getirmek... Bunu yapabilmek için hepimizin birbiriyle konuşabiliyor olması lazım. Size garip gelen şeyler bana çok normal geliyor. Beklentilerinizi karşılayamadıysam özür dilerim (Gülerek)" yanıtını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Koç'un açıklamaları