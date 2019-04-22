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Ali Koç: Bu durumu yarın çocuklara nasıl anlatacağım 

Fenerbahçe'de hareketli saatler Mustafa AKIN / İSTANBUL () - Fenerbahçe'de 1-0'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrası sular durulmuyor. Dünden bu yana soyunma odasında, yolda ve bugünkü antrenmanda hareketli saatler yaşanıyor. Teknik...

Ali Koç: Bu durumu yarın çocuklara nasıl anlatacağım 

Fenerbahçe'de hareketli saatler

Mustafa AKIN / İSTANBUL () - Fenerbahçe'de 1-0'lık Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrası sular durulmuyor. Dünden bu yana soyunma odasında, yolda ve bugünkü antrenmanda hareketli saatler yaşanıyor. Teknik heyet hiç bir varlık gösteremeyen takımın bu halde olmasının nedenini ararken, futbolcuların gergin olması ve bazılarının birbirini suçlaması dikkatlerden kaçmıyor.
Alınan başarısız sonucun yanı sıra sahadaki etkisiz oyun Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'u da harekete geçirdi. Bugünkü çalışma sırasında Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek durum değerlendirmesi yapan Koç'un antrenman öncesi teknik direktör Ersun Yanal ve futbolcularla görüşme yaptığı belirtildi. Ali Koç, alınan yenilgiden dolayı üzgün olduğunu, bu durumu sarı-lacivertli taraftarlara nasıl anlatacağını bilemediğini söylediği ifade edildi.
Yarın Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü tarafından organize edilecek 23 Nisan Şenliği'nde yaşanan kötü sezonu çocuklara nasıl anlatacağını bilemediğini vurgulayan Ali Koç'un, "Aldığımız mağlubiyetlere en çok onlar üzülüyor ve bizim onları üzmeye hakkımız yok. Önümüzdeki 5 haftada oynanacak bütün maçları kazanmanızı istiyorum. En azından sezonu bu şekilde bitirelim. Bu taraftar üzülmeyi hak etmiyor. Sizlerden tek ricam sezonu mümkün olduğunca mutlu bitirip onları daha fazla üzmeyelim" dediği öğrenildi.

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