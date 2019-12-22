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Ali Koç: Bizi kimse töhmet altında bırakmasın

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Yüzde 30-40 meselesinin açık ve net şekilde bizimle ilgisi olmadığını, Türk futbolu açısından yeniden yapılandırma ve talimatname ile ilgili sıkıntıları açmak için çözüm önerileri söyledik....

SPOR 22.12.2019, 22:39
Ali Koç: Bizi kimse töhmet altında bırakmasın
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Yüzde 30-40 meselesinin açık ve net şekilde bizimle ilgisi olmadığını, Türk futbolu açısından yeniden yapılandırma ve talimatname ile ilgili sıkıntıları açmak için çözüm önerileri söyledik. Bunları kimsenin konuştuğu yok, bizi gerizekalı mı zannediyorsunuz, Fenerbahçe federasyonla ile konuştu, ardından harcama limiti yüzdesi yüzde 30'dan 40'a çıktı. Bunları diyerek insanları töhmet altında bırakıyorsunuz, ayıptır. Kimse bizi töhmet altında bırakmasın" dedi.
Süper Lig'in 16'ncı haftasında oynanan derbi mücadelesinde sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Oyuncuları galibiyetten dolayı tebrik eden Ali Koç, "İyi oynadık, üstün oynadık, kendi sahamızda oynamamız gerektiği gibi oynadık. Oyuncuları tebrik ediyorum, çok mücadele ettiler. Hem oynadılar, hem oynatmadılar. İhtiyacımız olan bir 3 puandı, bu puanın kıymetli olması için haftaya da kazanmamız lazım. Dün de, bugün de olduğu gibi hocamıza, takımımıza inanıyoruz. Maçlar böyle iyi yönetildiği takdirde Fenerbahçe'nin önü açık" diye konuştu.
"FEDERASYONA, HARCAMA LİMİTLERİNİ YÜKSELTİLMESİNİ KİMİN İSTEDİĞİNİ SÖYLEMESİ İÇİN ÇAĞRIDA BULUNUYORUM"
Kendilerine karşı spekülasyonlar yapıldığını ifade eden Koç, "Bazı kanallarda iki tane ayrı iddia ortaya atılmış; biri hocamız ile kaptanın kavga ettiği bir de istifa açıklaması. Çok uğraşılıyor ama karıştıramıyorsunuz bizi. Derbi galibiyetinin keyfine varalım diyorum ona da müsaade etmiyorsunuz. Ne basketbolda ne de futbol da üretilen, yanlış kaynaktan oluşturulan, pek çoğu hayal ürünü olan her iddiaya cevap veremeyiz. Söz konusu Fenerbahçe ise çok daha fazla, çok daha derin komplolar üretiliyor. Sosyal medya, ana akım farklı türlü biz bunların hepsine cevap veremeyiz. Hafta içinde Obradovic için başka şeyler dendi, bugün de Ersun hoca istifa etti diyorsun, kaptanla kavga ettin diyorsun hangisine cevap verelim. Bizler burada işimizi yapmaya çalışıyoruz, bir yığın problemle uğraşıyoruz. Biz iyi bir şeyler yapmaya çalışırken bin tane spekülasyonlarla uğraşıyoruz. Yüzde 30-40 meselesi ile ilgili açık net şekilde bizle ilgisi olmadığını, Türk futbol açısından yeniden yapılandırma ve talimatname ile ilgili sıkıntıları açmak için çözüm önerileri söyledik. Bunları kimsenin konuştuğu yok, bizi gerizekalı mı zannediyorsunuz, Fenerbahçe federasyonla ile konuştu ardından harcama limiti yüzdesi yüzde 30'dan 40'a çıktı. Bunları diyerek insanları töhmet altında bırakıyorsunuz, ayıptır. Türkiye Futbol Federasyonu'na sesleniyorum; Fenerbahçe'nin sizden böyle bir talebi oldu mu açıklayın, federasyondan rica ediyorum. Bizi töhmet altında bırakanlardan talep ediyorum, bizim bu konuda bir görüşmemiz oldu mu, bu limitlerin artırılması için başka kulüplerle bir görüşme oldu mu bunu da açıklayın. Ya öyle ya böyle bir şekilde Fenerbahçe'yi karıştırmaya çalışıyorsunuz. Ersun hocayı tebrik ederim, bütün hafta bu şartlarda, bu kadar ağır eleştiri altında çalışabildi. Biz bir şey yaparsak açık yapıyoruz, gizli bir şey yapmıyoruz, arkadan dolap çevirmiyoruz. Mümkün olduğu kadar şeffaf olmaya çalışıyoruz. Biz daha lisans kurulunda toplantı yapmadan bu spekülasyonlar çıkmıştı. Kazandığımız 6 haftadaki hakemler sonraki hafta yok, kaybettiğimiz maçlardaki hakemler var. TFF ile toplantı Riva'da olacaktı ama zaman sıkışıklığı, bizim yönetim kurulumuzun olması nedeniyle Zorlu'da oturduk. Sanki bavulun içinde girdik oraya, herkesin içinde girdik" şeklinde konuştu.
"TARAFTARLARIMIZIN ETTİĞİ KÜFÜRLER BİZE YAKIŞMADI"
Karşılaşmada rakip takıma yönelik taraftarlarının ettiği küfürler için açıklamada bulunan Ali Koç, "Galibiyet hevesimi kursağımda bırakan, tribünlerdeki küfür olayları. Ben başkan olarak tarihin en kötü senesini geçirmiş, buna rağmen geçen sene bir dakika bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza en son laf söyleyecek insanım.  Onlar olmasaydı bu sıkıntılı süreçte dayanamazdık, onlar olmasaydı, Fenerbahçe olmazdı. Onlara ne kadar teşekkür etsem ne kadar kıymetli olduklarını söylesem az. Geçen sene bizim ne yaşadığımızı bir Allah, bir biz biliyoruz.  Bizde hiçbir şey oynamayan oyunculara bakın, Avrupa'da ne yapıyorlar. Çok talihsiz bir seneydi. Ama bugün mahcup oldum. Tribünlerimizde edilen küfürler, maçta galibiz sahada futbolcular arasında olayı gerginleştirecek bir unsur yok, ona rağmen bize yakışmayan bir görüntüydü. Mahcubiyetimi de sayın Çebi'ye ilettim. Bazı taraftarlarımız bize kızabilir ama ben bunu söylemek zorundayım. Bize yakışmadı, hem para cezası yiyeceğiz, hem de bazı tribünler koltukları devretmek zorunda kalacak. Bu tür davranışların Türk futbolunda katma değeri olduğunu düşünmüyorum. Bize karşı yapılınca nasıl hassas oluyorsak biz de yapınca hassas olacağız. Bizi anlayışla karşılamalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ali Koç'un açıklamaları

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