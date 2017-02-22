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"Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon"

 Fenerbahçeli taraftarlar UEFA Avrupa Ligi'nden elenmenin üzüntüsü ile yönetimi istifaya davet ederken, statta maçı tribünden izleyen Ali Koç'un olduğu yere doğru dönerek; "Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon" şeklinde tezahürat...

"Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon"

 Fenerbahçeli taraftarlar UEFA Avrupa Ligi'nden elenmenin üzüntüsü ile yönetimi istifaya davet ederken, statta maçı tribünden izleyen Ali Koç'un olduğu yere doğru dönerek; "Ali Koç Başkan, Fenerbahçe şampiyon" şeklinde tezahürat yaptılar.

Maçın son bölümlerinde yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, kulübü zor günlerden Ali Koç'un kurtaracağına inanıyor. Ali Koç daha önce yaptığı açıklamada ilk kongrede başkanlığa aday olacağını söylemişti.

Bu arada taraftarların protestosu stat dışında da devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Stat dışındaki taraftarların protestosu

HABER: UĞUR DEMİRKIRDI, KAMERA: HAKAN TARHAN - MUSTAFA AKIN, ISTANBUL ()

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