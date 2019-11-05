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Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, spormenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca Kasımpaşa ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın...

SPOR 05.11.2019, 20:22
Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, spormenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Ayrıca Kasımpaşa ile BtcTurk Yeni Malatyaspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından yaşanan olaylar nedeniyle Kasımpaşalı futbolcular Veysel Sarı ile Ramazan Köse de disiplin kuruluna sevk edildi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın da 'sportmenliğe aykırı hareketi' ve 'hakareti' sebebiyle disiplin kuruluna gönderildi.
Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray çirkin ve kötü tezahürat, Beşiktaş ise yaşanan saha olayları sebebiyle PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nden yapılan sevk açıklaması şu şekilde: 
"1- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün 01.11.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübü'nün 02.11.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün 02.11.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu VEYSEL SARI'nın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü görevlisi UĞUR ZORÇELİK'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu RAMAZAN KÖSE'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 05.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
6- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-BTC TURK YENİ MALATYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 03.11.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 04.11.2019 tarihinde resmi internet sitesinde yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı ALİ YILDIRIM KOÇ'un 04.11.2019 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
8- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 04.11.2019 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET AĞAOĞLU'nun 02.11.2019 ve 03.11.2019 tarihlerinde Tv programında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ÖMER SAĞIROĞLU'nun 02.11.2019 tarihinde medyada ve 04.11.2019 tarihinde kulübün sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü idarecisi ERTUĞRUL DOĞAN'ın 03.11.2019 tarihinde sosyal medya hesabından yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
9- CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR Kulübü'nün 02.11.2019 tarihinde oynanan EKOL GÖZ MENEMENSPOR-CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Müsabaka Talimatı'nın 22-d maddesi ve 2019-2020 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün Ek-2/5-a maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
10- ADANASPOR A.Ş. Kulübü'nün 02.11.2019 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
11- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü antrenörü ZAFER ŞAHİN'in 03.11.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR-OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ TFF 1. Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 04.11.2019 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

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