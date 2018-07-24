Ali Koç: "621 milyon Euro borcumuz var"

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli camiaya sesleniyor.

Koç, Fenerbahçe Kongresi'nden bu yana neler olduğunu ve Fenerbahçe'yi gelecekte nelerin beklediğini, planlanan yol haritasını ve amatör branşlardaki son durumu FB TV'de açıklıyor. Başkan Koç, yaptığı açıklamalarda sarı-lacivertli kulübün borç durumunu da açıkladı.

Koç, "Bizim borçlarımız 31 Mayıs 2018 itibariyle 3.2 milyar TL. O günün kuruyla bu rakam 621 milyon Euro'ya denk geliyor. 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken borç ise 2.2 milyar TL. 2.2 milyarlık TL 1 yılda ödenmesi gereken borcun biz geldiğimiz dönemde 820 milyon TL'lik kısmı Haziran ve Eylül ayları arasında ödenmesi gerekiyordu" dedi.