Ercan ATA-Belgrad- Sırbistan'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Ali Kaya, Aras Kaya ve Ramazan Özdemir, erkekler 3 bin metre finalinde dereceye giremedi. Başkent Belgrad'daki Kombank Arena'da düzenlenen organizasyonun son gününde, erkekler 3 bin metre finalinde Türkiye'yi ilk kez 3 atlet temsil etti. Ali Kaya'nın 8.08.92'lik derecesiyle 9. olduğu finalde, Ramazan Özdemir 8.10.99 ile 11., Aras Kaya ise 8.16.36 ile 12. sırada yer aldı.
Ali Kaya 3 bin metrede Avrupa 9'uncusu
Ercan ATA-Belgrad- Sırbistan'da düzenlenen 34. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular Ali Kaya, Aras Kaya ve Ramazan Özdemir, erkekler 3 bin metre finalinde dereceye giremedi. Başkent Belgrad'daki Kombank Arena'da...
05 Mart 2017 Pazar 20:10
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