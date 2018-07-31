Ali Ay: "Fikret Orman ile Harun transferini görüştük"

"Başkan düşünecek, ben de düşüneceğim, ona göre bir karar vereceğiz"

"Ben kiralık olarak değil, bonservis ile göndermeyi düşünüyorum"

"2-3 transfer yapıp, transfer dönemini kapatacağız"

Olgucan KALKAN - Buse Nur ARSLANOĞLU / İSTANBUL () - Bursaspor Başkanı Ali Ay, "Fikret Orman ile aramızda Harun Tekin transferi hakkında bir görüşme geçti. Başkan düşünecek, ben de düşüneceğim. Ona göre karar vereceğiz, bitmiş bir şey yok" dedi.

İstanbul Maslak'ta bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Binası'nda gerçekleştirilen Kulüpler Birliği toplantısının ardından Bursaspor Başkanı Ali Ay basın mensuplarının karşısına çıktı.

Toplantı ile ilgili bilgi veren Ali Ay, "Başkan açıklamadıysa benim açıklamam yanlış olur. Neticede bu Kulüpler Birliği toplantısı. Uyum içerisinde çalışılıyor, herkesin malumu kulüplerin şu andaki durumu. Mali tablolar zayıf. Bunlar ile ilgili neler yapabiliriz diye konuşuldu. Menajerlik ücretleri ile ilgili konuşuldu. Biraz daha bizim bu işe katkı koymamız gerekiyor. Kulüplerin bu işten nasıl çıkabileceğini konuştuk. En önemli etkenlerden bir tanesi de marka değerimizin çok düşük olması. Bunun yükselmesi için neler yapmamız gerektiğini görüştük. Bütün başkanlara çok teşekkür ederim. Güzel günler inşallah ileride" ifadelerini kullandı.

"BAŞKAN DÜŞÜNECEK, BEN DE DÜŞÜNECEĞİM, ONA GÖRE BİR KARAR VERECEĞİZ"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ile Harun Tekin transferi konusunda bir görüşme gerçekleştirip, gerçekleştirmedikleri sorusuna yanıt veren Ay, "Aramızda bir konuşma geçti, başkanımız düşünecek, ben de düşüneceğim. Ona göre karar vereceğiz, bitmiş bir şey yok" diye konuştu.

"BEN KİRALIK OLARAK DEĞİL, BONSERVİS İLE GÖNDERMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

Harun Tekin'i yalnızca bonservisi ile göndereceğinin altını çizen Ali Ay, "Ben kiralık olarak göndermeyi düşünmüyorum, bonservis ile göndermeyi düşünüyorum. Harun hala bizim futbolcumuz, milli bir futbolcu ve Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Fikret başkan ne düşünüyorsun dedi, ben de kendi düşüncelerimi söyledim. Takas yok. Takasa karşıyım. O da görüşecek, bizler de görüşeceğiz kendi arkadaşlarımızla" dedi.

"2-3 TRANSFER YAPIP, TRANSFER DÖNEMİNİ KAPATACAĞIZ"

Santrfor transferi konusundaki çalışmaları ile ilgili bilgi veren Ay, basında adı Bursaspor ile anılan Seydou Doumbia ve Papiss Cisse ile ilgili gelen bir soruya, "O arkadaşlarla görüşüldü, onlardan yanıt bekliyoruz. Başka alternatiflerimiz de var. Onlar ile ilgili de çalışmalar yapılıyor" yanıtını verdi. Ayrıca Ali Ay, iki veya üç futbolcuyla anlaşıp transfer dönemini kapatacaklarını belirtti.

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- Ali Ay'ın açıklamaları