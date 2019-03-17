Ali Ay: Artık yeter

Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK / BURSA () - Galatasaray'a kendi sahasında 3-2 mağlup olan Bursaspor'da başkan Ali Ay, mücadelenin ardından maçın hakemine tepki gösterdi.

2-0'dan 3-2 kaybettiklerini hatırlatan Ay, "Şimdiye kadar hakemler hakkında hiç konuşmadım. Artık yeter. VAR yüzünden yaklaşık 10-12 puan kaybettik. VAR sistemini destekliyoruz ama bu kadar da tek taraflı olmaması lazım. Bu akşam hakem ince ince doğradı. Aynı pozisyonu biz yapsaydık, penaltıyı verirler miydi? Hakikaten bıktık, çocukların emeğine yazık. Emre Taşdemir'i hemen değiştirdiler. Aslında ikinci sarı kartı görmesi lazımdı. Üzülüyoruz, üzüntülüyüz. Bu akşam herkes seyredecek. Penaltı, penaltı mı?" ifadelerini kullandı.

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