Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
İran Cumhurbaşkanı Ruhani Ankara’ya geldi
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...

Alex'ten Metin Oktay ziyareti

İZMİR, () Altınordu'nun 6-8 Nisan tarihleri arasında organize ettiği U12 İzmir Cup'ın başlama vuruşunu yapmak için bugün İzmir'e gelen Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, kulübün Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni...

Alex'ten Metin Oktay ziyareti

İZMİR, ()

Altınordu'nun 6-8 Nisan tarihleri arasında organize ettiği U12 İzmir Cup'ın başlama vuruşunu yapmak için bugün İzmir'e gelen Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, kulübün Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret etti. 
Brezilyalı yıldız, Galatasaray ve Türk futbolunun efsane oyuncularından Metin Oktay'ın heykeli önünde Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'la birlikte poz verdi. Alex, İzmir temsilcisinin Selçuk ve Kuşadası'ndaki tesislerini de gezdi.
Altınordulu gençlerle tanışan, idari ve teknik kadro ile sohbet eden Alex, daha sonra başkan Özkan'la kısa süre ayak tenisi oynadı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Alex de Souza, tüm sahaları tek tek incelerken, kurulan sistem hakkında da kapsamlı bilgiler alıp bol bol fotoğraf çektirdi. 
Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Alex futbolculuğu, aile yapısı ve kişiliğiyle tam bir örnek. Gençlerimizin Alex'i tanımasını kariyer planlarını onun gibi yapmasını arzu ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314