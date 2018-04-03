Alex de Souza, U12 İzmir Cup için Türkiye'de 

Serhan TÜRK / İSTANBUL,() -

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Brezilyalı Alex, Altınordu Kulübü'nün düzenlediği U21 İzmir Cup'ın tanıtımı için Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Bu yıl 5'incisi düzenlenecek ve 21 ülkeden 56 takımın katılacağı kupada, 10'u Süper Lig ekiplerinden olmak üzere toplam 22 kulübün 12 yaş altı takımları da Türkiye'yi temsil edecek. 12 Yaş Altı İzmir Kupası'nın açılış töreni, 6 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Alex de Souza, Altınordu tarafından 12 yaş altı futbol takımlarının katılımıyla düzenlenen İzmir Kupası'nın başlama vuruşunu yapacak. Alex, organizasyonun tanıtımı için Çırağan Sarayı'nda düzenlenen basın toplantısında yer aldı.

Toplantıda, Alex de Souza, Altınordu Kulübü Başkanvekili Barış Orhunbilge ve Petrol Ofisi Yönetici Ortağı Mehmet Abbasoğlu yer aldı.

ALEX: "ALTINORDU'YA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Alex de Souza, Türkiye'ye ve İstanbul'a tekrardan gelmenin kendisini gururlandırdığını söyledi. Altınordu Kulübü Başkanı ve yönetim kuruluna teşekkür eden Alex, "Türkiye'ye gelmeden önce Altınordu Kulübü hakkında fikrim vardı. Galatasaray maçı için buraya geldiğimde kendileriyle oturduğumuzda biraz daha tanıma ve mutlu olma fırsatına eriştim. Altınordu'ya projeden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Gelecekte meyvelerinizi alacağınız projeye gönül vermek kolay değildir" diye konuştu.

Alex, konuşmasının ardından Altınordu Kulübü'nün altyapısında oynayan genç futbolcuların sorularına cevap verdi. Brezilyalı futbolcu oğlu Felipe de Souza'nın için de şöyle konuştu:

"Felipe futbola ve futbol topuna aşık bir çocuk. İlerleyen zamanlarda onu hep futbol oynarken göreceğimizi düşünüyorum. Profesyonel futbolcu olur mu hayat onu nasıl yönlendirir bilmiyorum ama onu futbol topuyla göreceğimiz kesin."

BARIŞ ORHUNBİLGE: "BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARINA GÜVENDİK"

Altınordu Kulübü Başkanvekili Barış Orhunbilge, Altınordu'nun bu kupa organizasyonunu 5'inci kez düzenlendiklerini söylerken, "Alex'e 'hoş geldin' diyorum. Geriye dönüp baktığınızda ne yaptınız derlerse, cevabımızın 'bu toprakların çocuklarına güvendik' olacaktır."

MEHMET ABBASOĞLU: "ALTINORDU GELECEĞİN ALT YAPISINI OLUŞTURAN GÜZİDE KULÜPLERİMİZDEN"

Mehmet Abbasoğlu ise "Altınordu geleceğin altyapısını oluşturan güzide kulüplerimizden. Bu birliktelikten keyif alıyoruz. Kar amacı gütmeyen bir yol arkadaşlığı bize keyif veriyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Alex de Souza'nın açıklamaları

-Barış Orhun Bilge'nin açıklamaları

-Mehmet Abbasoğlu'nun açıklamaları