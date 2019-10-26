Alanyasporlu taraftarlar sınırda bayrak açtı, birlik mesajı verdi
Alanyaspor taraftarları Gaziantep deplasmanında özel harekat birliğini ziyaret etti Taraftarlar sınırda Türkiye Bayrağı açarak "Bir ölür bin diriliz, Hep birlikte Türkiye'yiz" yazılı pankart ile de poz verdiler Alanyaspor'u tutan...
Alanyaspor taraftarları Gaziantep deplasmanında özel harekat birliğini ziyaret etti
Taraftarlar sınırda Türkiye Bayrağı açarak "Bir ölür bin diriliz, Hep birlikte Türkiye'yiz" yazılı pankart ile de poz verdiler
Alanyaspor'u tutan Norveçli taraftar, Gaziantep'te özel harekat ekibi komutanına forma hediye etti ve Barış Pınar'ı Harekatı'ndan dolayı destek verdi
Gaziantep
Alanyaspor taraftarları Gaziantep deplasmanında özel harekat birliğini ziyaret etti.
Süper Lig'in 9. haftasında bugün 17.30'da Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor'u yalnız bırakmayan taraftarları maç öncesinde anlamlı bir ziyarette bulundu. Alanyaspor taraftarları Gaziantep deplasmanında maçtan önce özel harekat birliğine giderek Türk Ordusu mensuplarına destek verdi.
Alanyaspor'u tutan Norveçli taraftar, Gaziantep'te özel harekat ekibi komutanına forma hediye etti ve Barış Pınar'ı Harekatı'ndan dolayı destek vererek 'yanındayız' mesajı verdi.
Taraftarlar ayrıca Türkiye-Suriye sınırında dev bir Türkiye Bayrağı açarak "Bir ölür bin diriliz, Hep birlikte Türkiye'yiz" yazılı pankart ile de poz verdiler.
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