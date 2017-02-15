Alanyasporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, kulübün futbol okulunun malzeme ve kıyafet tanıtımı organizasyonunda öğrencilerle buluştu.

Aytemiz Alanyaspor Futbol Okulu'nun malzeme ve kıyafet tanıtım etkinliği Jülide Akça İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Alanyaspor Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammet Çetin, Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün, Altyapı Koordinatörü Kamil Ulaş, Başkan Yardımcısı Mehmet Uslu ve Kulüp Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu ile turuncu yeşilli futbolcular Haydar Yılmaz, Emre Akbaba, Fabrice N'Sakala ve Lamine Gassama katıldı.

Altyapı Koordinatörü Kamil Ulaş, futbol okulu için hazırlanan çanta, forma, şort, çorap, eşofman, yağmurluk, bere, atkı, eldiven, matara, bileklik ve havludan oluşan kıyafet ve malzeme setini öğrencilere tanıttı. Daha sonra Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammet Çetin, okulun başarılı öğrencileri 4-C sınıfından Ali Burak Kaya ve Ravza Bozkurt'a çanta, 4-B sınıfından Muhammet Kerem Arlı ve 4-D sınıfından Berinay Nur Çetin'e forma hediye etti. Öğrenciler turuncu yeşilli futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken, futbolcular ise öğrencilerle fotoğraf çektirerek imza dağıttı.

Jülide Akça İlkokulu Müdürü Mustafa Yaman, altyapı yetkilileri ve futbolculara etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti. Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammet Çetin, öğrencilere başarılar diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Etkinlikten genel görüntü

-Öğrencilerden detay

-Futbolcuların öğrencileri selamlaması

-Futbolcuların imza vermesinden görüntü

HABER - KAMERA: ENGİN ANAK/ALANYA(ANTALYA), ()