Alanyasporlu futbolcu Sural hayatını kaybetti

Çavuşoğlu: "Araçta iki şoförün de uyuduğu bilgisini aldık"

Engin ANAK / ALANYA(Antalya),()

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya döndükleri VIP minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Aytemiz Alanyasporlu futbolcusu Josef Sural, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sural'ın hayatını kaybetmesi üzerine Alanyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağ olsun."

ÇAVUŞOĞLU: "ARAÇTA İKİ ŞÖFÖRÜN DE UYUDUĞU BİLGİSİNİ ALDIK"

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kaza nedeninin araçta bulunan şoförlerin uyuması olduğunu dile getirirken, "Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının pazartesi günü olması dolayısıyla maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete 2 gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamış. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi. Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, iki şoförün olduğu ve ikisinin de uyuduğudur. Maalesef üzgünüz" dedi.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Minibüste bulunan futbolcuların yakınları ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da kazayı haber alır almaz hastaneye geldi. Josef Sural'ın eşi Denisa Sural da 2.5 say önce doğan kızları Melissa ile gece saatlerinde hastaneye geldi.

DEVRE ARASINDA GELDİ

Çek futbolcu Josef Sural, devre arası transfer dönenimde ülkesinin Sparta Prag takımından Aytemiz Alanyaspor'a transfer olmuş ve 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

SPOR DÜNYASININ BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

Aytemiz Alanyasporlu futbolcusu Josef Sural'ın trafik ksazası sonrasında hayatını kaybetmesi spor camiasında büyük bir üzüntüye neden oldu. Federasyonlar ve bir çok spor kulübü Sural için resmi siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF: "JOSEF SURAL'I KAYBETTİK"

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sitesinden Josef Sural'ın vefatı nedeniyle şu açıklama yapıldı:

"Kayseri deplasman maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Josef Sural'ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, Aytemiz Alanyaspor camiası ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz."

TRABZONSPOR: "SURAL'IN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİK"

Trabzonspor, Sural'ın vefatı nedeniyle resim sitesinden bir mesaj yayımladı. Bordo mavili takımın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Kayseri deplasman dönüşünde Alanyaspor futbolcularını taşıyan aracın kaza yapması nedeniyle Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini, altı futbolcunun yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrendik. Futbolcunun ailesine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz."

GALATASARAY: " AİLESİNE, SEVENLERİNE VE ALANYASPOR CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Galatasaray Kulübü, resmi sosyal medya hesabından Josef Sural'ın vefatı için şu mesajı yayımladı, "Kayseri deplasmanı dönüşünde Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın yaptığı kazada Çek futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz."

FENERNBAHÇE: "ALANYASPOR'UN ACISINI PAYLAŞIYORUZ"

Sarı lacivertli kulüp, Alanyasporlu futbolcu Josef Sural'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle resmi sitesinden şu mesajı yayımladı: "Alanyaspor oyuncularını taşıyan aracın geçirdiği kaza sonucu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği ve 6 futbolcunun yaralandığı haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Bir takımın başına gelebilecek en kötü olaylardan birini yaşayan Alanyaspor'a, camiasına ve Türk futboluna başsağlığı dileriz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak böyle büyük bir acı yaşayan Alanyaspor'un yanında olduğumuzu belirtir ve yaralananlara acil şifalar dileriz."

BEŞİKTAŞ: "SURAL'IN VEFATINI DERİN BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Siyah beyazlı kulüp, Çek futbolcunun trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından şu mesajı yayımladı: Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu Josef Sural'ın vefat ettiğini, altı futbolcunun yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Sural'ın ailesi ile Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz."

ANADOLU EFES: "ALANYASPOR CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

Anadolu Efes Spor Kulübü, Aytemiz Alanyasporlu futbolcunun vefatı üzerine sosyal medya hesabı üzerinde şu mesajı yayımladı: "Aytemiz Alanyasporlu oyuncuları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu yaralanan oyunculara acil şifalar, hayatını kaybeden Josef Sural'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı dileriz."

ÇEK CUMHURİYETİ FUTBOL FEDERASYONU: "HEPİMİZ TARAFINDAN ÖZLENECEK MÜTEVAZİ BİR ADAMDI"

Çek Cumhuriyetini Futbol Federasyonu da Çek futbolcunun hayatını kaybetmesi üzerine bir mesaj yayımladı. Ailesi ve sevdiklerine bağ sağlığı dilenirken, "Josef Sural, Türkiye'de bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Pepa, hepimiz tarafından özlenecek mütevazi bir adamdı" ifadeleri kullanıldı.

SPARTA PRAG: "ASLA UNUTULMAYACAKSIN SURY"

Çek futbolcunun eski takımı Sparta Prag'tan da sosyal medya hesabı üzerinden Sural'ın vefat haberinden duydukları üzüntüyü dile getirildi. "Eski kaptanımız ve arkadaşımız Josef Sural'ın ölüm haberini derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Sury, asla unutulmayacaksın. Huzur içinde yat."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastaneden görüntüler

-Eşinin çocuğuyla hastaneye gelişi

-Hasan Çavuşoğlu'nun açıklamaları

-Hastaneden görüntüler

-Genel detaylar

(FOTOĞRAFLI)