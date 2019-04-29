Alanyasporlu futbolcu Sural hayatını kaybetti (2)

Engin ANAK- Tolga YILDIRIM/ALANYA (Antalya), ()

İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya dönen Aytemiz Alanyasporlu 7 futbolcuyu taşıyan VIP minibüsün kaza yapmasıyla Çek futbolcu Josef Sural (29) yaşamını yitirdi. Kazada diğer 6 futbolcu hafif yaralandı. Devre arası transfer döneminde takıma katılan Sural, imza töreninde, "Alanya, ailemle birlikte yaşayabileceğim bir yer" demişti.

Aytemiz Alanyaspor'un dün deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen ve E.A.'nın kullandığı minibüs, saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında, iddiaya göre sürücünün uyuması nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, aracın açılan kapısından yola fırlarken, diğer futbolcular ise araç içinde savruldu.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, ilk müdahalenin ardından Alanya Özel Anadolu Hastanesi'ne götürüldü. Sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı.

JOSEF SURAL KURTARILAMADI

Durumu ağır olan Josef Sural, gece ameliyata alındı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sural ilk ameliyatın ardından ikinci ameliyata hazırlanırken yaşamını yitirdi. Sural'ın ölümünün ardından Aytemiz Alanyaspor'un resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural, Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağ olsun" denildi.

"HİPOTERMİ ŞOKTAN HASTAMIZI KURTARAMADIK"

Alanyaspor Kulüp Doktoru İsmail Yetkin, "Öncelikle tüm spor camiasının, Çek halkının, Alanya halkının, Alanyaspor'umuzun başı sağ olsun. Dün gece 02.00 sularında yaşanan elim kazada değerli futbolcumuz Josef Sural'ı kaybettik. Maalesef kafa travması, çökme kırıklıkları, kot kırıkları, alt ekstremitede kırıklıklar tespit edildi. Gerekli müdahaleleri yaptık, ameliyata aldık ama hipotermi şoktan hastamızı kurtaramadık. Araçta bulunan diğer sporcuların hayati tehlikesi yok. Ayakta bir kısmının tedavileri yapıldı. Küçük kırıklıklar var. Acil hayati tehlikesi olan bir şey değil, maalesef Süral'i kaybettik" dedi.

"HIZLA MÜDAHALE ETTİK"

Alanya Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Dr. Hasan Peksel, gece saatlerinde kötü bir haberle hastaneye geldiklerini söyledi. Peksel, şöyle dedi:

"Tüm spor camiasının gerçekten başı sağ olsun. Bir VIP araçta şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kanala sürüklenmesi sonucu bir futbolcunun araç dışına fırlaması ve ağır bir travma almasından dolayı ağır yaralandığı bilgisi geldi. Tabii ki yaralı sağlık ekipleri tarafından ambulansla bölgeye en yakın olmasından dolayı hastanemize getirildi. Diğer 6 futbolcunun çok hayati tehlikesi olacak bir durumu yoktu. Yalnız Josef Sural isimli Çek oyuncunun kafa, göğüs, bacak ve kol kemiklerinde çoklu kırıklar olduğu tespit edildi. Ekibimiz çok hızlı şekilde ameliyata alarak tedavisine başladı. Ancak iç kanaması da olan Sural'ın yapılan her türlü müdahaleye karşı cevap alamayınca sabaha karşı kaybettiğimizi öğrendik. Biz de hastane olarak çok üzgünüz. Zaten yıllardır Alanyaspor'un da sağlık sponsoruyuz. Böyle hazin olayla karşılaşmak bizi de çok üzdü."

Sural'ın 2 çocuğu olduğunu aktaran Dr. Peksel, "Biri gördüğüm kadarıyla 7-8 yaşlarında diğeri de 2,5 aylık, maalesef ölüm haberini vermek bize düştü. Şu anda şoku atlatmaya çalışıyorlar. Tabii kabullenmesi zor bir konu. Allah'tan sabır diliyorum" diye konuştu.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Aracı kullanan E.A. ile yedek şoför ifadeleri için polis merkezine götürüldü. E.A.'nın ilk ifadesinde olayın şokuyla kazayı hatırlamadığını söylediği belirtildi. E.A.'nın işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. Minibüste bulunan futbolcuların yakınları ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da kazayı haber alır almaz hastaneye geldi. Turuncu yeşilli takımın taraftarları da hastane önünde toplanırken, burada yoğun kalabalık oluştu.

BAŞKAN ÇAVUŞOĞLU: "ŞOFÖRLERİN UYUMASI SONUCU KAZA MEYDANA GELDİ"

Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kazaya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, emniyetten aldıkları bilgiye göre, şoförün uyuyakaldığını söyledi. Çavuşoğlu, "Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının pazartesi günü olması dolayısıyla maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete 2 gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamış. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi" dedi.

"BİR GÜMBÜRTÜYLE UYANDIK"

Kaza sırasında minibüste bulunan futbolcuların ise yöneticilere, "Bir gümbürtüyle uyandık. Tutunmaya çalıştık kaza olduğunu anlayınca. Araç durduğunda Josef Sural'ın olmadığını fark ettik. Dışarıda aramaya başladık. Steven Caulker buldu" dediği belirtildi.

OCAK AYINDA SÖZLEŞME İMZALADI

Çek futbolcu Josef Sural, 13 Ocak 2019 tarihinde Aytemiz Alanyaspor ile sözleşme imzaladı. Sparta Prag takımından gelen Josef Sural, turuncu yeşilli ekiple 1 yılı opsiyonlu 2,5 yıllık anlaşma yaptı. Josef Sural imza töreninde, "Uzun süren bir transfer çalışması oldu ama mutlu sona ulaştık. İki taraf için de hayırlı olsun. Burada olmaktan mutluyum. Takımın daha iyi yerlere gelmesi için hep birlikte mücadele edeceğiz. Alanya, ailemle birlikte yaşayabileceğim bir yer. Türkiye ligini de takip ediyordum. Burada futbol oynamanın ve yaşamanın ne kadar güzel olabileceğini düşündüğüm için Alanyaspor'u tercih ettim" demişti.

Profesyonel futbol yaşamına 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başlayan forvet oyuncusu Josef Sural, daha önce Slovan Liberec ve Sparta Prag takımlarında forma giydi. Sural, Süper Lig'de 9 maça çıktı. Çek futbolcu 23 Şubat 2019'da oynanan Kasımpaşa maçında 1 gol kaydetti. Ailesiyle birlikte Alanya'da yaşamını sürdüren Josef Sural'ın iki kızı bulunurken, bunlardan küçüğü yaklaşık 2, 5 ay önce Prag'da dünyaya geldi.

Diğer yandan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Josef Sural'ın ölümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

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